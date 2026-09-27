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Россияне попали под удар в оккупированном Луганске

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  • 27.09.2026, 8:59
  • 7,512
Россияне попали под удар в оккупированном Луганске
Коллаж: Фокус

Серия взрывов вызвала вторичную детонацию.

В оккупированном Луганске дроны Сил обороны Украины нанесли удар по одному из объектов оккупантов. По сообщениям местных жителей, речь идет о территории бывшего Луганского пограничного отряда, захваченного пророссийскими боевиками еще в 2014 году.

По словам местных жителей, на территории военного объекта раздалась серия взрывов. Об этом сообщает мониторинговая группа Exilenova+.

«СОУ наносят удары по району бывшего Луганского пограничного отряда в оккупированном Луганске. На территории зафиксировано более пяти взрывов», — говорится в тексте.

Далее наблюдатели отмечают, что на этом объекте, который используют российские оккупационные войска, произошла вторичная детонация. По предположению аналитиков, речь идет о взрыве боекомплекта российских войск после взрыва.

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