«Сравниваем чеки, видим, что деньги уходят в песок» 10 27.09.2026, 12:40

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иллюстративное фото

Белорусы рассказали, как Лукашенко «довел» страну.

Провластные социологи утверждают, что большинство белорусов счастливы и «смотрят в будущее с оптимизмом». Собеседники «Салідарнасці» из разных регионов страны поделились, насколько это так.

Недавно институт социологии НАН РБ опубликовал очередное социсследование о настроениях и ценностях белорусов. По их версии, сограждане довольны буквально всем:

материальным положением своей семьи (82,2%),

текущим местом работы (82,1%),

общением с местными властями (свыше 78%),

результатами правления Лукашенко (от 73 до 90% в разных сферах).

А в целом счастливыми себя чувствуют, как пишет БелТА, почти все — 89,8%. И три четверти белорусов, чаще всего молодежь, смотрят в будущее с оптимизмом. Если, опять же, верить официальной статистике.

Напомним, до 2020 года Беларусь участвовала в опросах для международного рейтинга ООН World Happiness Report — и занимала, надо отметить, вовсе не лидирующие позиции: в 2022 году у нашей страны было 65-е место, в 2021-м — и вовсе 75-е из полутора сотен участников.

Самой высокой строчкой за все время у нас была 59-я. При этом исследователи учитывали не только ВВП на душу населения, но и продолжительность жизни, гражданские свободы, социальную поддержку, уровень благотворительности.

«Наверное, членов ВНС и «Белой Руси» по разнарядке опросили»

— Я как услышала про соцопрос и количество участников, около 2 тысяч человек, так почему-то сразу подумала: а сколько списочно делегатов ВНС? Наверное, их и членов «Белой Руси» по разнарядке опросили, — смеется минчанка Людмила. — Думаю, что есть в Вайбере группа, так и называется «Члены ВНС»: забросили туда анкеты, заполнили, не выходя из дома. Чтобы уж точно получить нужные ответы и цифры счастья белорусов не меньше 83%.

Все относительно. Если считать за счастье хорошие дороги, наличие работы — конечно, большинство согласится, что мы прекрасно живем. А еще лучше про отсутствие бомбежек спросить («у нас же не как в Украине?»), тогда и 100% счастливых респондентов будет. Особенно если под запись имени, фамилии и прочих данных.

Только что-то я этих людей на минских улицах не встречаю — в смысле, настолько счастливых. Белорусы и раньше не улыбались открыто первому встречному, всегда были довольно сдержаны в проявлении эмоций — и я тоже. Но теперь как будто регулятор эмоций подкрутили совсем на минимум: в метро, в магазинах, не говоря уже о поликлиниках большинство усталые, замкнутые, мрачные.

Конечно, есть поводы для радости. У кого-то квизы, у кого-то путешествия по родной стране и фестивали (не все еще запретили и не только российская попса собирает белорусов, вот правда). Но чтобы прямо светились от счастья — не замечала.

Что до меня лично — я более или менее в норме. Но и чрезмерного позитива по поводу будущего не испытываю, так, средний. Какой может быть оптимизм в наше время и в нашем регионе, если тут бомбят, там бомбят, и непонятно, что будет завтра?

Хотя большой плюс по шкале счастья — моим детям удалось выехать на учебу в Европу и, надеюсь, их будущее сложится в атмосфере открытости и новых возможностей, а не подозрительности и страха. Также жирный плюс — что я могу их поддерживать и морально, и материально. Так что я сдержанный оптимист, который верит в лучшее для своих детей.

«У межах нормы — але па ніжнім краю»

— На мой погляд, была задача паказаць «дасягненні за пяцігодку», а пад яе падганялі ўжо і пытанні, і адказы, — дзеліцца пенсіянерка Надзея Паўлаўна, жыхарка раённага цэнтра. — І тут многае залежыць, у каго і як спытаць.

Скажам, калі задаць нашым мясцовым чыноўнікам пытанне: ці чысціня і парадак у горадзе? То яно канешне, з вокнаў райвыканкама ўсё добра. А калі спытаць жыхароў у раёне аўтастанцыі, ці рынку, ці веласіпедыстаў, якія ацэньваюць зблізу той жа рамонт дарог — іншыя адказы будуць.

Не магу сказаць, каб адчувала сябе цалкам няшчаснай, але і да задаволенасці ў цэлым вельмі далёка. Хутчэй так, у межах нормы — але па ніжнім краю. Бо выканання нават нейкіх простых рэчаў трэба дабівацца з боем, а перамены, якія адбываюцца, нешта ўсё не да лепшага.

Прывяду некалькі прыкладаў. Адміністрацыя гораду «чэшацца», толькі калі з вобласці ім нешта загадаюць, альбо калі чалавек у адчаі зварот нейкі ў ТікТок запіша. А падаецца ўсё як «праца з насельніцтвам». Але ж, праца.

Вось было ў нас на горад тры шапікі «Белсаюздруку» — усе зачынілі, мо з месяц ужо. А там і газеты, і сканворды, і стрыжні для ручак, і батарэйкі для танометру — усякая карысная драбяза. На «гарачай лініі» ў выканкаме мы спыталі: чаму зачынілі?

Праз час далі адказ, маўляў, аб’ядноўваюць «Белсаюздрук» і «Белпошту». На практыцы гэта значыць: калі табе тыя ж стрыжні трэба, ідзі на пошту, бяры талончык і чакай у вечнай чарзе. Вось ужо шчасця людзям нарабілі.

Хоць нам, пенсіянерам, яшчэ грэх скардзіцца: у цэнтры сацыяльнага абслугоўвання харошыя спецыялісты, шмат гурткоў, аб’яднанняў па інтарэсах, экскурсій і канцэртаў. Але ж маладым якой радасці ў нас у горадзе — ва ўпор не бачу. І падобна, што іншыя не бачаць: усё больш пахмурных твараў, усё менш усмешак нават ад знаёмых.

Ну і што да будучыні — адкуль узяць аптымізм, калі беларусаў усё меней, побач вайна, людзей пераследуюць і многія мусяць з’язджаць. Адчування бяспекі няма ні ў фізічнай прасторы, ні ў віртуальнай (я дык абышлася «строгім папярэджаннем» за неабачлівыя каментары ў «Аднакласніках», дзе з многімі знаёмымі стасуюся — а ведаю, што каго і пасадзілі). Так што няма ў мяне ўпэўненасці ў заўтра, калі шчыра.

«Знаю, что в моих силах что-то менять»

— Меня не опрашивали для этого исследования, — уверяет Тая. — Но я как раз тот счастливый человек из Витебской области. Правда, с оговоркой: счастлива во многом как раз потому, что вырвалась в Минск.

В моем родном городе буквально все, от бывшего мужа и свекрови до коллег и соседей, уверяли, что я вернусь через полгода и буду ценить, что имела. Ага, сейчас же. У нас нормальных вакансий, это значит, с зарплатой больше 1-1,2 тысяч беларуских, — может, пять штук на райцентр. И то ожидают, что ты начальству будешь в ножки кланяться и слова поперек не скажешь.

Школы три, одна поликлиника и ЦРБ, везде со специалистами плохо. Перспектив ноль. И если ты пойдешь в чем-то против системы — все друг друга знают, тебя просто «съедят».

Я долго не решалась, все-таки после 40 лет страшно начинать с чистого листа. Но подумала о дочери, которой в этом расти, если оставлю, как есть. И знаете что — все сложилось. Буквально через третьи руки, друзья друзей, нашла квартиру — люди вынужденно уехали из страны, им нужен надежный съемщик за очень подъемную цену.

Работу по своей рабочей специальности нашла слету — причем еще выбирала, где лучше условия и удобнее добираться. Подработка сама меня нашла. В новой школе у дочки не все гладко, но педагоги однозначно лучше, чем были.

Так что да, в целом — я счастлива. Не без тревоги за будущее, конечно. И в будущее смотрю с настороженностью, никак не с оптимизмом. Но теперь знаю, что в моих силах что-то менять.

«Деньги уходят как в песок»

— Я вижу, что сейчас для многих белорусов счастье — это отсутствие несчастья. А конкретно, отсутствие войны на нашей территории и то, что беларуская армия не участвует напрямую, — рассуждает житель пристоличья Кирилл. — Еще заметил — это, наверное, не про счастье, скорее про злорадство и стеб — немало людей обсуждает и пишет в соцсетях, как «прилетает» россиянам, какие там проблемы с бензином, с интернетом и так далее. Такое коллективное ощущение на фоне войны.

Но в целом в такие высокие цифры, чтобы 90% были довольны и счастливы теперешней жизнью — разумеется, не верю. Потому что реальная инфляция гораздо выше, чем об этом пишет официальная статистика, а зарплаты даже в Минске по 1,5 тысячи у многих. В провинции вообще беда, за редким исключением: многие ездят «вахтами» в Минск, реже в Россию.

По своей небольшой семье, по друзьям вижу, сколько уходит просто на еду, на минимальные ступени пирамиды Маслоу. Еще в прошлом году средний чек из «Евроопта» у нас был 30-40 рублей, сейчас — 80. Слушайте, три года назад это были траты на новогодний стол! Деньги уходят как в песок. Какое уж тут счастье и оптимизм.

Единственная категория, на мой взгляд, по которой официальная статистика близка к правде — это молодежь 18-20 лет. Те, кто в 2020 был максимум подростками — им сейчас норм. На День города концерт артиста, который открыто поддерживает войну? Пойдем, а что тут такого, бесплатно же. Вступить в БРСМ? Не вопрос, полезно для карьеры. Фоточки с силовиками поделать на всяких встречах — только в путь.

Очень много вижу приспособленцев среди молодежи, для которых счастье — это просто устроиться в теплое место. К сожалению.

А у пожилых наоборот. Нет ни надежды на прекрасное будущее, ни счастья тут и сейчас. Даже моя мама, ей под 80, которая много лет была апологеткой режима Лукашенко, бывает, скажет в сердцах: «Довели страну».

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