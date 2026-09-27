Удар по Вольфовичу 16 Артем Синицын, «Салідарнасць»

27.09.2026, 15:53

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Лучшей иллюстрации для фальшивых речей чиновников и не придумаешь.

На областные «Дожинки» в Кореличах прибыл целый десант высокопоставленных чиновников. Кроме главы области Юрия Караева и главного инспектора Константина Бурака сюда приехали секретарь Совбеза Александр Вольфович, вице-премьер по социальным вопросам Наталя Петкевич, глава Национальной Академии Наук Владимир Караник, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько и другие.

И если Караев в своей приветственной речи ограничился поздравлением с праздником в адрес всех причастных, то Вольфович не удержался от соблазна скрестить тему урожая с внешними угрозами.

«Посмотрите, что в мире сегодня творится. Появляются угрозы нового характера, различные цифровые технологии, искусственный интеллект и так далее. Роботы, беспилотные и наземные системы пытаются заменить человека. То, что для людей, на Западе отодвигается на задний план.

А в нашей стране есть праздник, который мы отмечаем в каждой области, чествуем людей, которые связаны с землей, наших комбайнеров, тружеников села», — словно из осажденной крепости вещал глава Совбеза.

Вольфович напомнил, что благодаря Лукашенко 30 лет назад и появилась традиция празднования «Дожинок», которая «демонстрирует и показывает, чем живет наша страна».

Мы никому не угрожаем, никому не предъявляем никаких претензий. Мы трудимся, работаем. Наш бренд — продовольственная безопасность, мир и порядок на земле. Поэтому этот праздник действительно отражает и внутреннюю, и внешнюю политику.

Видимо, для того, чтобы подчеркнуть, как мы «никому не угрожаем» и «просто трудимся», на празднике урожая в Кореличах организовали интерактивную площадку с привлечением силовиков.

И вот уже госпресса рядом с «миролюбивыми» речами Вольфовича публикует фото детей, позирующих с гранатометами и милицейскими дубинками.

Лучшей иллюстрации для фальшивых речей чиновников, благословивших милитаризацию детей, не придумаешь.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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