Воспитывающую детей белоруску включили в «тунеядцы» 10 27.09.2026, 10:17

2,958

Пришлось побегать, чтобы отбиться.

Многодетная белоруска рассказала в TikTok, как ее включили в базу «тунеядцев» и стали выставлять счета за потребленные газ по полным тарифам. Причем она заметила это не сразу, а спустя несколько лет, пишет «Зеркало».

«Сегодняшняя тема — возврат денежных средств и база «тунеядцев». Расскажу, как я вышла из этой базы. И рекомендую всем женщинам, у которых есть дети до семи лет, разобраться с этим вопросом, — рассказала тиктокерша. — У нас это не система так построена — это чиновники так делают. Они знают, что женщина многодетная, данные у них есть. Но я все равно попала в базу «тунеядцев» и начала платить за газ 100%».

По ее словам, «первые два года это было настолько незаметно, что я даже не предполагала, что плачу 100%».

«За себя как за не занятую в экономике я платила 100%, а за детей — 50%. Это нигде не высвечивалось. Я даже не предполагала, что плачу по полному тарифу. Со мной вообще никакая работа не проводилась. Никто не сказал: «У тебя есть трое детей, принеси справку». Все, что нужно было, — принести справку о том, что ребенок посещает детский сад», — добавила женщина.

Тиктокерша напомнила, что по закону женщин, которые воспитывают детей до 7 лет, не должны включать в базу «тунеядцев».

«Вы можете не работать, но считаться занятой в экономике. Об этом знают многие чиновники, но не говорят. Деньги я в итоге вернула. Написала заявление. Раньше переплата была не такой заметной, но с 2025 года законы изменились, и я стала платить 100% за каждого члена семьи. Я пришла, написала заявление. Возврат денежных средств был, но ждать пришлось очень долго, — уточнила женщина. — Потом я подумала, что могла бы вернуть деньги и за предыдущие два года. Мне сказали: «Там такая мелочь». Но я все равно пошла. И это я сделала уже не по заявлению, а на заседании районного исполнительного комитета».

Тиктокерша советует тем, кто столкнулся с пободной проблемой, «идти на заседание и добиваться возврата своих денег».

«Мелочь это или не мелочь — это ваши деньги. Я считаю, что проблема не в самой системе, а в недоработке людей, которые занимаются этими вопросами. Когда я была в базе «тунеядцев», туда попадали и студенты, которые учатся, и люди, которые работают. Туда попадают те, кто вообще не должен там находиться, — добавила женщина. — На заседании я попросила председателя, чтобы с людьми работали плотнее, чтобы им объясняли законодательство. Мне пришла бумажка: вы в базе. Ну и что мне это говорит? Не так много».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com