Трамп призвал Зеленского договориться с Путиным о завершении войны до начала зимы 17 27.09.2026, 10:50

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Глава Белого дома заверил, что стороны «готовы к переговорам».

Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с Владимиром Путиным и завершить войну до начала зимы. «Знаете, чего я от него (президента Украины. — ред.) хочу? Чтобы он заключил соглашение. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, а Путин договорился с ним», — сказал Трамп в разговоре с журналистами. По его словам, в войне России с Украиной каждый месяц гибнет несколько десятков тысяч человек. «В основном это военные, 97% — военные. Но будь то военные или гражданские, только подумайте об этом: два месяца назад [погибли] 32 тыс., в прошлом месяце — 33 тыс., в этом — 25 тыс. человек», — отметил Трамп.

Глава Белого дома заверил, что Зеленский и Путин готовы к переговорам. «Когда-нибудь, надеюсь, в недалеком будущем, надеюсь, еще до наступления суровой зимы, они заключат соглашение», — сказал Трамп. До этого президент США провел встречу с украинским лидером на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам осведомленных источников Bloomberg, он предложил Зеленскому поехать в Москву для встречи с Путиным. Зеленский ответил на это предложение отказом. Собеседники агентства добавили, что украинского лидера расстроило то, что Трамп призвал его ехать в российскую столицу. При этом в офисе президента Украины опровергли, что глава Белого дома сделал такое предложение.

В Кремле ранее неоднократно заявляли, что встреча Путина и Зеленского возможна только в Москве. «Наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Необходимые гарантии безопасности будут ему предоставлены», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сам Путин в июне этого года сообщил, что Зеленский просил его о личной встрече через одного российского бизнесмена. Путин подчеркнул, что не отказывается от переговоров, но не хочет «перекладывать из пустого в порожнее».

В то же время на полях Генассамблеи ООН корреспондент ВГТРК Валентин Богданов попытался спросить Зеленского, когда тот посетит Москву. Президент Украины сначала игнорировал его, но затем ответил: «На ракете».

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