Готовится большой обмен пленными между Россией и Украиной 1 27.09.2026, 11:38

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Буданов озвучил приблизительный срок.

Новый обширный обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже на следующей неделе. В Киеве надеются на скорую реализацию договоренностей.

Об этом говорится в комментарии руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова для Новости.LIVE.

По словам Буданова, новостей по обмену следует ожидать в ближайшее время. Он подчеркнул, что процесс должен состояться достаточно быстро.

«Должно быть вообще очень быстро, в ближайшем. Я думаю, на неделе», - сказал руководитель Офиса президента.

Журналистка уточнила, имеет ли он в виду последующую неделю. В ответ Буданов заявил: «Надеемся на это».

Таким образом, украинская сторона ожидает, что обширный обмен пленными может состояться уже в ближайшие дни. В то же время, точную дату и другие детали проведения обмена пока не раскрывают.

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