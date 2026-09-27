закрыть
27 сентября 2026, воскресенье, 22:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Готовится большой обмен пленными между Россией и Украиной

1
  • 27.09.2026, 11:38
  • 2,784
Готовится большой обмен пленными между Россией и Украиной

Буданов озвучил приблизительный срок.

Новый обширный обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже на следующей неделе. В Киеве надеются на скорую реализацию договоренностей.

Об этом говорится в комментарии руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова для Новости.LIVE.

По словам Буданова, новостей по обмену следует ожидать в ближайшее время. Он подчеркнул, что процесс должен состояться достаточно быстро.

«Должно быть вообще очень быстро, в ближайшем. Я думаю, на неделе», - сказал руководитель Офиса президента.

Журналистка уточнила, имеет ли он в виду последующую неделю. В ответ Буданов заявил: «Надеемся на это».

Таким образом, украинская сторона ожидает, что обширный обмен пленными может состояться уже в ближайшие дни. В то же время, точную дату и другие детали проведения обмена пока не раскрывают.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров