закрыть
27 сентября 2026, воскресенье, 22:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Казахстана уволил министра обороны

1
  • 27.09.2026, 12:11
  • 2,802
Президент Казахстана уволил министра обороны
Касым-Жомарт Токаев

После гибели 14 военных на учениях.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку министра обороны республики Даурена Косанова. О подписании соответствующего указа сообщается на сайте главы государства. Отставка произошла после гибели военнослужащих во время учений «Хазар корганы — 2026» в Каспийском море. 24 сентября 17 военных при высадке с катера «Кайсар» унесло в море. Троих удалось спасти, 14 погибли. Им было от 19 до 23 лет. По версии Минобороны республики, инцидент произошел из-за резко ухудшившейся погоды и усилившегося ветра.

В связи с произошедшим были возбуждены уголовные дела о халатном отношении к службе и о нарушении правил судовождения. Задержаны пять должностных лиц в министерстве обороны. Среди них: начальник штаба — первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами ВС, два командира воинских частей, а также командиры роты морской пехоты и катера. Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура. Он также поручил создать комиссию по комплексной проверке состояния дел в оборонном ведомстве.

Даурен Косанов занимал должность министра обороны Казахстана с 8 июня 2025 года. В начале сентября текущего года его переназначили. Новым главой оборонного ведомства Казахстана Токаев назначил Айдоса Мырзахметова. С января 2024-го он командовал Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана. В мае 2026 года Мырзахметову было присвоено звание генерал-майора.

Также президент Казахстана посмертно наградил военнослужащих, погибших во время учений на Каспии. Ордена «Айбын» II и III степени были присуждены им за мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров