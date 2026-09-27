Президент Казахстана уволил министра обороны 1 27.09.2026, 12:11

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Касым-Жомарт Токаев

После гибели 14 военных на учениях.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку министра обороны республики Даурена Косанова. О подписании соответствующего указа сообщается на сайте главы государства. Отставка произошла после гибели военнослужащих во время учений «Хазар корганы — 2026» в Каспийском море. 24 сентября 17 военных при высадке с катера «Кайсар» унесло в море. Троих удалось спасти, 14 погибли. Им было от 19 до 23 лет. По версии Минобороны республики, инцидент произошел из-за резко ухудшившейся погоды и усилившегося ветра.

В связи с произошедшим были возбуждены уголовные дела о халатном отношении к службе и о нарушении правил судовождения. Задержаны пять должностных лиц в министерстве обороны. Среди них: начальник штаба — первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами ВС, два командира воинских частей, а также командиры роты морской пехоты и катера. Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура. Он также поручил создать комиссию по комплексной проверке состояния дел в оборонном ведомстве.

Даурен Косанов занимал должность министра обороны Казахстана с 8 июня 2025 года. В начале сентября текущего года его переназначили. Новым главой оборонного ведомства Казахстана Токаев назначил Айдоса Мырзахметова. С января 2024-го он командовал Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана. В мае 2026 года Мырзахметову было присвоено звание генерал-майора.

Также президент Казахстана посмертно наградил военнослужащих, погибших во время учений на Каспии. Ордена «Айбын» II и III степени были присуждены им за мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга.

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