Рыженков во время скандальной речи в ООН вспомнил о Гитлере 25 27.09.2026, 12:36

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Максим Рыженков

Фото: МИД

Лукашенковский министр обвинил «коллективный Запад» во всех бедах планеты.

Министр иностранных дел Максим Рыженков выступил на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН. В своей пропагандистской речи он обвинил коллективный Запад в «расшатывании ситуации», а также пригрозил Европе «пушечным мясом».

Тема дискуссии звучала как «Восстанавливая доверие, управляя преобразованиями: ООН, работающая в интересах всех». Рыженков отметил, что «ООН не работает в интересах всех» и «не управляет переменами».

По его словам, виноваты в этом государства, которые якобы «целенаправленно подрывают систему международных отношений». А точнее — коллективный Запад.

Рыженков отметил, что Беларусь «тревожит политика руководства Евросоюза». Мол, его цель — сохранить «ускользающее доминирование». Поэтому ЕС якобы пытается препятствовать «глобальной стабильности и поддержанию мира».

— Разве сами народы Европы жаждут некоего реванша над Россией, а тем более ценой собственного обнищания? Конечно же нет. Они разве хотят быть пушечным мясом в войне, которую якобы европейские политики, как говорят, готовят к 2030 году? Тоже нет, — заявил Рыженков. — И мы об этом знаем. Но в Брюсселе кому-то очень хочется поиграть в солдатики, закрепить свое величие в истории. Но такое уже было — и не раз. И чем закончилось — мы знаем.

Рыженков отметил, что «с Запада уже начинают спрашивать за многовековой грабеж колоний, уничтожение культур, традиций и идентичности порабощенных народов, за работорговлю, которая унесла миллионы жизней». Беларусь, по его словам, поддержала резолюцию Генассамблеи ООН об объявлении торговли порабощенными африканцами и расового порабощения африканцев тяжким преступлением против человечности.

— Это не просто дипломатический жест — это голос страны, которая сама прошла через подобный ад истории. Мы знаем, что такое геноцид — треть нашего населения в годы войны хладнокровно убили, замучили «цивилизованные» европейцы, которых объединил Гитлер 85 лет назад, — отметил Рыженков. — Сегодня их потомки говорят нам о том, что они к этому не имеют отношения и деды их тоже не имели. Якобы. Но деревенский дом с белорусскими детьми, стариками и женщинами поджигал не фюрер. А таких домов было тысячи. Мы знаем, что такое разграбление культурного наследия — наши богатства, ресурсы, произведения искусства вывозились на Запад. Молодежь насильно угонялась в рабство туда же — в Европу. И сегодня, оказавшись под беспрецедентными санкциями, мы вновь ощутили, что такое быть мишенью. Поэтому мы с особым чувством, дружеским чувством, братским, поддерживаем тех, кто требует исторической справедливости, включая по теме репараций, которую поднял Африканский союз.

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