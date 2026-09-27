ФСБ решила избавиться от беглого украинского олигарха 4 27.09.2026, 12:27

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Сергей Курченко

У Сергея Курченко в России начались проблемы.

Беглый украинский олигарх Сергей Курченко в России теряет позиции. Он впал в немилость ФСБ РФ, против него готовится ряд уголовных дел. Об этом сообщает влиятельный российский ресурс ВЧК-ОГПУ, который связывают со спецслужбами РФ.

«Очередной виток опалы переживает беглый украинский олигарх Сергей Курченко. Виной всему поведение Курченко и его открытый финансовый конфликт с влиятельным российским бизнесменом Евгением Юрченко», — написал канал.

Курченко неоднократно попадал в скандалы в России. Он, в частности, не выплачивал зарплаты сотрудникам своего металлургического комбината «Ставсталь», кинул на деньги клиентов своей криптобиржи Beribit.

«Курченко удалось убедить кураторов из Пятой службы ФСБ в том, что подобные инциденты не повторятся и он «перестанет отсвечивать в СМИ и доставлять проблемы». Однако летом 2026 года ситуация повторилась», — сообщил ВЧК-ОГПУ.

По его данным, на «Ставстали» снова перестали выплачивать зарплату, олигарх стал фигурантом огромного количества судебных исков. Параллельно с этим Курченко устроил скандал в Москве, терроризируя со своими охранниками многоквартирный жилой дом.

Последней точкой, как утверждается, стал финансовый конфликт Курченко с влиятельным российским олигархом Евгением Юрченко.

«Все эти события окончательно поставили вопрос у его патронов в погонах о необходимости замены Курченко в разных схемах на иную более лояльную и нескандальную креатуру, о чем его уведомили в канун 41-го дня рождения 21 сентября», — сообщил канал.

Готовятся введение внешнего управления над «Ставсталью» и ряд уголовных дел в отношении Курченко. Его планируют обвинить в мошенничестве и многочисленных хищениях, в том числе на оккупированном Донбассе.

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