В России заработал новый метод отъема собственности

В России заработал новый метод отъема собственности4
- Телеграм-канал «Призрак экономики»
- 27.09.2026, 12:59
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Кремль взялся за сети заправок.
Издание РБК пишет, что сеть заправок «Трасса», принадлежащая компании «Евротранс», второму по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС в Москве и Подмосковье (57 АЗС, нефтебаза, парк бензовозов), может быть отобрана («во временное госуправление») у владельцев, согласно известному указу Путина, под тем предлогом, что они не обеспечили должную защиту от ударов беспилотников.
По данным РБК, Минэнерго направило «профильным ведомствам письмо с соответствующим предложением».
Надо иметь в виду, что топ-менеджеры и совладельцы «ЕвроТранса» были задержаны по обвинению в хищении топлива при поставках полиции Подмосковья. Вас это удивляет в сочетании с новостью о покушении на активы компании?
Разумеется, «окончательное решение еще не принято, и рассматриваются альтернативные варианты» (так пишут всегда, когда все давно решено). А одна из «альтернатив» - передача активов «Трассы» «одной из крупных нефтяных компаний». Мы, кажется, догадываемся, что это за компания. Да и вам ее название хорошо известно.
Телеграм-канал «Призрак экономики»