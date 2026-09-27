Лукашенко и пустота 10 Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

27.09.2026, 13:31

6,988

Фото: Getty Images

Диктатор пожаловался, что его «арендное жилье» никому не нужно.

Пока российский Минфин ищет, где взять денег на войну, Александр Лукашенко, похоже, не знает, куда эти деньги девать. По крайней мере, такое впечатление складывается, если смотреть на ход выполнения некоторых государственных программ.

Лукашенко и пустота

На совещании 22 сентября Александр Лукашенко разбирался, что делать с построенным по его распоряжению арендным жильем.

«Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас в перечне невостребованных более 17 тыс. жилых помещений. Мы построили жилье, и оно никому не надо?», - сказал Лукашенко.

Всего в Беларуси сейчас 165 тысяч арендных квартир. То есть пустует, получается, больше десяти процентов. И не просто пустуют. Многие квартиры простаивают годами. А это квартирам на пользу не идет. По словам самого Лукашенко, шесть тысяч арендных помещений уже пришли в негодность, так что их надо сносить. Две с половиной тысячи требуют срочного ремонта.

Премьер Александр Турчин, правда, объяснил, что речь идет не о новых квартирах, а большей частью о старых домах, которые были построены в основном в сельской местности. В 2016 году, после того как Лукашенко придумал идею про арендное жилье, их просто перевели в арендный фонд. То есть все в порядке, никто ни в чем не виноват. Ну как-то вот построились эти никому не нужные дома нечаянно, сами собой, а теперь мы не знаем что с ними делать.

А кто их строил, зачем их строил, кто ж теперь знает. Хотя кто и зачем – не бином в общем-то Ньютона. Потому что эти сельские домики массово возводились в рамках государственной программы возрождения села, которую Лукашенко объявил в 2005 году. Благодаря этой программе в Беларуси появилось полторы тысячи агрогородков.

В 2016-м Госконтроль решил проверить, как там в этих агрогородках люди живут. Оказалось, что кое-где вообще не живут. Из 300 проверенных агрогородков пустующее жилье было обнаружено в 130.

А как так вышло?

То есть построить построили, а желающих в них жить не нашли. Потому что очень часто эти одинаковые красивые домики строили без учета реальной потребности. Строили там, где нет социальной инфраструктуры, не магазинов, нет регулярного сообщения с ближайшим населенным пунктом. А главное, где нет работы. Строили, чтобы построить и отчитаться. И судя по словам самого Лукашенко, за последние десять лет ничего не изменилось.

«Новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. «Катастрофа, не так? При этом регионы иногда жалуются, что отсутствует не только необходимость строительства, но и источники финансирования. Получается, Гродненской или Могилевской области жилье не надо, а кто-то им навязывает строительство этого жилья», - сказал Лукашенко.

Ну и поскольку у нас 10 процентов арендного жилья пустует, то какой из этого можно сделать единственный логический вывод? По-моему, он очевиден. Надо строить еще больше.

«Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можно объяснить?», - возмутился Лукашенко.

В этом году в Беларуси планируют построить 645 тысяч квадратных метров арендного жилья. В следующем году увеличить до 900 тысяч, а к 2030 году - добавить еще триста.

«Акценты в планировании смещены в сторону малых населенных пунктов с населением до 20 тыс. человек», - объяснил вице-премьер Александр Терехов.

Захотят ли белорусы массово ехать в малые населенные пункты за государственным арендным жильем, вице-премьер не объяснил. Потому что главное ведь не построить, а освоить. А почему в этих квартирах опять никто не живет, через десять лет все равно будет объяснять уже совсем другой вице-премьер.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com