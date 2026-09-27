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Трамп раскрыл подробности разговора с Си Цзиньпином по поводу Тайваня

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  • 27.09.2026, 13:38
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Трамп раскрыл подробности разговора с Си Цзиньпином по поводу Тайваня
Фото: Bloomberg

Позиция США формально не изменилась.

Вопрос о Тайване поднимался во время переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином, однако стороны не уделили ему особого внимания. Об этом Трамп рассказал журналистам, пишет Bloomberg.

«Мы не слишком много об этом говорили. Сейчас все в порядке. Просто все движется вперед. Мы не потратили много времени на разговоры о Тайване. Он прекрасно понимает мои чувства», - сказал он.

В то же время в китайском сообщении о двусторонней встрече отмечалось, что Си Цзиньпин призвал Вашингтон выступать против независимости Тайваня. Трамп не дал никаких намеков на то, что он готов удовлетворить требование Си изменить позицию США.

В издании подчеркнули, что позиция США при этом формально не изменилась. Вашингтон не поддерживает провозглашение Тайванем независимости и выступает против одностороннего изменения статус-кво как со стороны Пекина, так и со стороны Тайбэя. В то же время американская политика относительно того, вмешаются ли США в случае нападения Китая на Тайвань, остается намеренно неоднозначной.

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