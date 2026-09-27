Какие электромобили быстрее всего заряжаются? 10 27.09.2026, 12:46

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Фото: senivpetro/Magnific

Время вас удивит.

Эволюция химического состава аккумуляторов, передовые системы охлаждения и внедрение 800-вольтовой архитектуры кардинально изменили скорость восстановления энергии в современных автомобилях. Благодаря повышенному напряжению электромобили получают больше мощности без перегрева элементов, что существенно сокращает время пребывания на станциях подзарядки.

В новом рейтинге Autocar решающим фактором стала не просто максимальная пиковая мощность, а практическая эффективность – сколько именно километров пробега добавляет машина за каждую минуту подключения к сети при заряде от 10% до 80%. Ниже представлены 10 моделей, демонстрирующих самые высокие показатели скорости пополнения запаса хода на рынке.

Denza Z9 GT

Флагманский роскошный лифтбэк мощностью 1140 к.с. от бренда BYD возглавляет рейтинг благодаря революционной технологии Flash. Автомобиль способен принимать пиковую мощность до 1500 кВт, что позволяет зарядить аккумулятор с 10% до 70% всего за 5 минут.

Запас хода (WLTP): 600,3 км

Добавленный запас хода за сессию: 360,5 км

Время зарядки: 5 минут

Цена: £105 000

Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé Premium

Немецкий спортивный электрокар использует технологии батарей из Формулы-1 с цилиндрическими элементами, которые более эффективно охлаждаются во время быстрой зарядки. Базовая версия мощностью 536 к.с. обеспечивает лучшую скорость зарядки среди автомобилей этого бренда.

Запас хода (WLTP): 777,3 км

Добавленный запас хода за сессию: 543,9 км

Время зарядки: 16 минут

Цена: £103 275

Xpeng G6 Long Range

Китайский кроссовер демонстрирует рекордные показатели в своем ценовом сегменте благодаря использованию LFP-аккумуляторов и интеллектуальному термо-менеджменту. Система поддерживает максимальную мощность в течение длительного времени без вынужденного снижения скорости для защиты элементов аккумулятора.

Запас хода (WLTP): 524,6 км

Добавленный запас хода за сессию: 366,9 км

Время зарядки: 12 минут

Цена: £44 990

BMW i3 50 xDrive First Edition

Первый электрический седан 3-й серии для мирового рынка построен на специализированной платформе Neue Klasse. Автомобиль получил мощную силовую установку и самый большой запас хода в своем классе, что делает его отличным выбором для дальних поездок.

Запас хода (WLTP): 906,1 км

Дополнительный запас хода за сессию: 634,1 км

Время зарядки: 21 минута

Цена: £57 905

Volvo EX60 P12 AWD Plus

Шведский электрический кроссовер в флагманской версии P12 AWD оснащен настолько емкой батареей, что способен преодолевать длительные междугородние маршруты с большим запасом хода. Краткая остановка на станции зарядки позволяет мгновенно восполнить запас энергии, достаточный для обратного пути.

Запас хода (WLTP): 809,5 км

Добавленный запас хода за сессию: 566,5 км

Время зарядки: 19 минут

Цена: £64 860

MG IM5 100 Long Range

Аэродинамический кузов фастбэк позволяет модели IM5 эффективно использовать энергию аккумулятора емкостью 100 кВт·ч. Полноценная 800-вольтовая система обеспечивает в два раза более быструю зарядку по сравнению с базовыми версиями без этой технологии.

Запас хода (WLTP): 709,7 км

Дополнительный запас хода за сессию: 497,3 км

Время зарядки: 17 минут

Цена: £45 495

BMW iX3 50 xDrive

Новое поколение электрического кроссовера от BMW оснащено полным приводом и поддерживает зарядку мощностью до 400 кВт. Это позволяет заряжать емкую батарею за то же время, что и в базовых модификациях.

Запас хода (WLTP): 793,4 км

Добавленный запас хода за сессию: 555,2 км

Время зарядки: 21 минута

Цена: 60 655 фунтов стерлингов

Porsche Taycan

Один из первых электромобилей с 800-вольтовой архитектурой продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке. Базовая одномоторная версия демонстрирует лучшую эффективность в линейке и обеспечивает максимальный пробег за каждую минуту подключения к зарядной станции.

Запас хода (WLTP): 677,5 км

Добавленный запас хода за сессию: 474,8 км

Время зарядки: 18 минут

Цена: £91 196

MG IM6 100 Long Range

Премиальный испано-китайский кроссовер создан как прямой конкурент популярных семейных внедорожников и предлагает 800-вольтовую зарядку в стандартной комплектации. Одномоторная версия Long Range обладает более высокой эффективностью по сравнению с полноприводными модификациями.

Запас хода (WLTP): 624,4 км

Дополнительный запас хода за сессию: 437,7 км

Время зарядки: 17 минут

Цена: £48 495

Audi A6 E-tron Performance Sport

Электроседан от Audi отличается высоким уровнем аэродинамики и построен на новой платформе PPE с напряжением 800 В. Для достижения максимальной скорости зарядки в 270 кВт автомобиль комплектуется аккумуляторным блоком емкостью 100 кВт·ч.

Запас хода (WLTP): 754,8 км

Добавленный запас хода за сессию: 527,9 км

Время зарядки: 21 минута

Цена: £68 860

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