Белорусская нутрициолог назначила пятилетнему ребенку 19 БАДов и строгую диету 10 27.09.2026, 14:24

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иллюстративное фото

Мальчик оказался в больнице.

Пятилетний мальчик оказался в больнице после того, как мама месяц кормила его по схеме онлайн-нутрициолога со строгими ограничениями в еде. Интернет-специалистка назначила ребенку 19 БАДов, однако его состояние только ухудшалось. Историю рассказал государственный телеканал ОНТ, сюжет пересказало «Зеркало».

«Со скидкой — 450 рублей»

Согласно информации из сюжета, мама мальчика Ольга решила обратиться к «распиаренному нутрициологу» (имя специалистки в сюжете не приводят). У ребенка на тот момент были осложнения после ротавирусной инфекции, он уже попадал в больницу в ослабленном состоянии. Консультация проходила дистанционно.

— Если срочно — 600 рублей ваша консультация будет. Я вам сделаю со скидкой — 450 рублей, — пересказывает Ольга слова специалистки.

По словам клиентки, нутрициолог заявила, что мальчик находится в «жизнеугрожающем состоянии» и у него «страшные дефициты». Однако уверяла, что специальная диета решит все проблемы: ребенок начнет нормально есть, наберет вес и вырастет, а к врачам обращаться не придется.

Рацион мальчика серьезно урезали: из него убрали глютен, молочные продукты и все сладкое. Ольге прислали рецепты безглютеновых блюд и список из 19 БАДов. По словам мамы мальчика, специалистка присылала ссылки на покупку препаратов и «очень злилась, когда я покупала не там».

Ольга следовала рекомендациям около месяца. По ее словам, мальчику становилось только хуже, и однажды пришлось вызвать скорую. Ребенка отвезли в инфекционную больницу.

Врач: «Это мракобесие»

Врач-инфекционистка Алина Савенко вспоминает, что при поступлении мальчик был настолько слаб, что не мог крепко сжать ее руку, хотя оставался в сознании и шел на контакт. По ее словам, причина быстро стала понятна: ребенок просто недополучал нужных веществ из-за очень скудного питания с множеством ограничений.

— Было понятно, что ребенок просто недополучил нужные вещества через рот. Чего-то недопил, чего-то недоел. У него было очень скудное питание, там было очень много ограничений: и глютен, и молочка, все сладости убрать. Дети должны есть сладкое, нам всем нужна глюкоза, — рассказала врач.

Отдельно она обратила внимание на количество назначенных добавок. По словам Савенко, когда человеку назначают шесть и больше препаратов, это уже считается полипрагмазией, такой прием увеличивает риск побочных эффектов и нежелательных взаимодействий.

Как рассказала мама, даже после госпитализации нутрициолог продолжала уговаривать Ольгу не доверять больничному лечению и вернуться к диете и БАДам. Врачи, по ее словам, якобы не могли «анализы расшифровать толком».

Алина Савенко признается, что после этого сама решила посмотреть, что за специалистка консультировала семью.

— Я тогда полезла смотреть вот этого нутрициолога — у меня давление скакнуло. Потому что это мракобесие. Это ненаучно, это ужасно, это такие деньги, — говорит инфекционистка.

Мальчику поставили капельницу, чтобы восстановить баланс веществ в организме. По словам врача, это было около 10 утра, а уже к пяти вечера ребенок сам ходил в туалет, улыбался и махал руками.

— Он увидел наш куриный суп, очень обрадовался. Самый большой эффект оказал уже наш больничный обед, который вправду был вкусный. Он покушал с удовольствием и стал обычным ребенком, — рассказала Савенко.

Нутрициолог: «Это мое видение ситуации»

Сотрудники ОНТ также привели комментарий нутрициолога. Свою вину в ухудшении состояния ребенка она отрицает. По ее словам, самое тяжелое состояние у мальчика было еще до того, как семья к ней обратилась, а утверждения, будто его увезли в больницу после приема добавок, некорректны. Для таких выводов, считает она, нужна экспертиза.

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