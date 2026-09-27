В Минске продают номер телефона за 5000 рублей 4 27.09.2026, 11:44

4,916

В объявлении номер называют «платиновым VIP».

В Минске продают номер телефона за 5000 рублей. В нем пять восьмерок подряд

На онлайн-площадке Ay.by появился весьма необычный лот — мобильный номер 29 ХХ88888. Продавец хочет за него 5000 рублей.

В объявлении номер называют «платиновым VIP» и предлагают использовать «для успешного бизнеса и личного статуса». «Премиальный VIP-номер телефона, который будет работать на вас», — указывает его автор.

Продавец находится в Минске. В объявлении указано, что номер можно получить лично либо оформить отправку по Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com