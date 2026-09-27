В Минске продают номер телефона за 5000 рублей4
- 27.09.2026, 11:44
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В объявлении номер называют «платиновым VIP».
В Минске продают номер телефона за 5000 рублей. В нем пять восьмерок подряд
На онлайн-площадке Ay.by появился весьма необычный лот — мобильный номер 29 ХХ88888. Продавец хочет за него 5000 рублей.
В объявлении номер называют «платиновым VIP» и предлагают использовать «для успешного бизнеса и личного статуса». «Премиальный VIP-номер телефона, который будет работать на вас», — указывает его автор.
Продавец находится в Минске. В объявлении указано, что номер можно получить лично либо оформить отправку по Беларуси.