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Лукашенко хочет привозить на работу мигрантов из Непала

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  • 27.09.2026, 11:30
  • 4,320
Лукашенко хочет привозить на работу мигрантов из Непала
Максим Рыженков и Шишир Ханал
Фото: МИД

Глава МИД Рыженков провел переговоры с непальским коллегой.

Беларусь и Непал договорились разработать механизм организованного привлечения граждан Непала на работу в Беларусь. Об этом стало известно по итогам встречи министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с непальским коллегой Шиширом Ханалом, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Стороны договорились провести межведомственные консультации и разработать механизм организованного трудоустройства граждан Непала в Беларуси. Координировать работу будут министерства иностранных дел обеих стран.

Министры также обсудили развитие торговли и туризма, а также сотрудничество на международных площадках.

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