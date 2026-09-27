Variety: У Тейлор Свифт все еще остались незавершенные дела с бывшими 27.09.2026, 10:59

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Тейлор Свифт

Три последние песни намекают на это.

Тейлор Свифт выпустила четыре новые песни в расширенной версии альбома «The Life of a Showgirl: The Encore», и сразу три из них вновь возвращают певицу к теме прошлых отношений. Несмотря на счастливый брак с Трэвисом Келси, Свифт явно не собирается окончательно закрывать эту страницу своей жизни, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

В «Patient Zero» она обращается к новой возлюбленной бывшего и предупреждает ее о мужчине, который когда-то казался ей хорошим. При этом сама Свифт поет уже не из позиции человека, переживающего расставание, а скорее того, кто давно выбрался из этой истории.

«Она рассказывает об этом не потому, что все еще страдает, а чтобы напомнить о прошлом», — пишет издание.

«Pink Clouding» звучит гораздо печальнее. В песне Свифт вспоминает человека, которого когда-то сама оставила, и признается, что спустя годы жалеет об этом.

«Спустя годы я все еще думаю, как попросить у тебя прощения», — поет она.

Четвертая композиция, «Babylon», получилась более загадочной. В ней Свифт говорит о прошлой любви уже без прежней обиды — скорее с сочувствием и пониманием.

На этом фоне «Cleveland!» резко выбивается из общей картины. Это беззаботная песня о любви к Келси, в которой певица с откровенным восторгом рассказывает о семейном счастье.

Похоже, прошлое никуда не исчезло из ее песен — просто теперь рядом с ним появилось настоящее.

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