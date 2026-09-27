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Буданов рассказал, когда Украина начнет массово применять дроны-перехватчики

  • 27.09.2026, 10:28
  • 2,210
Буданов рассказал, когда Украина начнет массово применять дроны-перехватчики
КИРИЛЛ БУДАНОВ
ФОТО: ТСН

Прототипы уже тестируют в боевых условиях.

Украина начнет массово применять дроны-перехватчики в течение нескольких месяцев.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии Новости.LIVE.

Буданов отметил, что прототипы дронов-перехватчиков уже тестируют в боевых условиях и сбивают вражеские беспилотники.

«Мы же тестируем сейчас прототипы не как раньше в лабораториях, а по живому, и они делают свою работу», - сказал глава ОП.

По его словам, сейчас речь идет о масштабировании производства и применении таких систем. Поэтому массовое применение дронов-перехватчиков может начаться в течение нескольких месяцев.

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