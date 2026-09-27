«Отец помог и свою машину продала»: белоруске пришло «письмо счастья» от налоговой 18 27.09.2026, 16:22

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Требуют отчитаться о доходах и тратах за 10 лет.

Белоруска рассказала в Threads о полученном от налоговой «письме счастья». «Теперь за 10 лет бегать собирать все подтверждения и бумажки», — отмечает она. В комментариях люди возмущались такому требованию от налоговой и давали советы, как действовать, пишет «Зеркало».

«Я получила из налоговой вот такое требование. Кто сталкивался? Странно то, что я как самозанятая беру деньги с клиента наличными, потом сама же кладу на карту и плачу картой, но налоговая это воспринимает как неизвестные деньги от посторонних, так как не видно, кто их положил мне на карту, — рассказала пользовательница соцсети. — Не учли мои 1,5 года отсутствия в стране, насчитали также превышение расходов над доходами. Сдавала квартиру в аренду, не учли это в доходах, хотя налог платила. Теперь за 10 лет бегать собирать все подтверждения и бумажки».

На опубликованном белоруской фото письма от налоговой видно, что ей насчитали превышение расходов над доходами чуть больше чем на 311 тысяч рублей. Это сумма с 2016 по 2026 годы.

«Написала заявление, что сейчас уезжаю из страны и прошу продлить срок, в который я должна отчитаться, так заявление брать не хотели. Требовала, чтобы зарегистрировали. А то они мне на словах сказали: езжайте, потом приедете, будем разбираться… А потом сказали бы: поздно разбираться, уже передано на взыскание, вы не дали пояснения в срок», — добавила получившая «письмо счастья» белоруска.

По ее словам, «среди знакомых знакомых было такое же».

«Люди не заморачивались, оплатили, сколько им выставили. Я хочу попытаться отбиться от этого. Теперь надо все вспоминать, сопоставлять, анализировать», — уточнила пользовательница соцсети.

Она также добавила, что «в 2022 году самая большая сумма, скорее всего, выставлена, так как квартиру меняла, покупала другую с доплатой».

«Отец помог немного и плюс свою машину продала. Но отец сейчас пропал без вести. С моих слов без подтверждения про отца, наверно, нельзя писать?» — задается вопросом она.

Пост собрал больше 300 комментариев. «Вот вообще максимально странно требовать пояснения за 10-летнюю давность, — написал один из пользователей соцсети и тегнул «депутата» «парламента» Олега Гайдукевича. — Хотелось бы на законодательном уровне ограничить подобные сроки максимум 3 годами, а то и одним. Налоговая должна работать своевременно, а не скидывать претензии далекой давности, когда собрать подтверждения почти нереально».

Вот некоторые другие комментарии, которые оставили под постом:

«Говорю исходя из опыта, у них уже все подсчитано, что было им известно. Значит, есть какие-то вещи, которые не были никак задекларированы и соответственно подтверждены, но вы могли деньги получить из разных источников. Но самое главное, лучше потратить деньги на специалиста и с ним дать ответ. Важно! После первого вашего ответа по вышеуказанному письму дополнить второй раз уже не дадут, надо подойти к ответу максимально ответственно».

«Любые пополнения карты налоговая воспринимает как доход. Даже если условно вы одну и ту же тысячу будете снимать и пополнять карту десять раз подряд, это будет считаться доходом 10 тыс. рублей. Уже были случаи, когда у человека был кредит около 600 тыс. рублей, он получал зарплату, снимал со своего банка и пополнял другую карту, чтобы закрыть кредит. Так вот налоговая даже с учетом того, что это был возврат кредита, отнесла пополнения своей карты своими же деньгами как доход 600 тыс. бел. рублей».

«26% с превышения 311 тысяч — это 80 тысяч. Реально ищите налогового консультанта. Даже если он будет стоить 300−500 руб., но хоть скосите какую-то часть».

«Полностью поддерживаю в том, что должно быть ограничение по срокам запрашиваемой информации. Вот вспомни сейчас, что там было 10 лет назад».

«Сходите к налоговому консультанту. Там рублей за 150−200 вам знающий человек поможет выстроить стратегию защиты своих интересов, поможет отбиться или сделать это с наименьшими потерями».

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