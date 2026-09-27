Поразительна способность Лаврова выставлять себя на посмешище

Поразительна способность Лаврова выставлять себя на посмешище4
- Александр Невзоров
- 27.09.2026, 10:11
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Зачем старик опять так подставился?
Поразительна способность Лаврова вляпываться в дерьмо и выставлять себя на посмешище. Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутерришу доклад о «фальсификации событий в Буче».
Зачем старик опять так подставился? Кто его принудил? Русским бы молчать на эту тему в тряпочку. Но нет. Нарываются, ибо пусты их оскаленные черепа.
Существует никем не опровергнутая, подробная и детальная международная экспертиза русских преступлений в Буче. Все криминалистические бюро мира и авторитетные эксперты дали свое однозначное заключение о времени смерти всех жертв, обнаруженных на территории Бучи. Время смерти в аккурат совпадает с датами присутствия там российских ВС.
Давно опубликованы снимки Maxar Technologies, которые автоматически создаются ее спутниковыми системами (репутация Maxar, к слову, безупречна). Ошибки исключены, как и подтасовки.
Публикатор — «Нью-Йорк Таймс» подтверждает весомость спутниковых фотографий. Снимки показывают улицы Бучи в период оккупации городка войсками Путина, т. е. в марте 2022 года. В частности, на ул. Яблонской лежат трупы.
В том же порядке, в тех же позах и положениях, которые фиксирует и видеосъемка из машины, сделанная после бегства путинских войск. Опровергнуть все это нереально.
Более того, русским было предложено прислать в Бучу свою экспертно-криминалистическую группу, но РФ отказалась это делать. Ни единого российского патанатома или криминалиста в Буче не было; соответственно, не может быть и никакой «русской точки зрения» о том, когда и что там произошло.
Александр Невзоров, «Телеграм»