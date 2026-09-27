«Нас бросают в мясные штурмы»: Перуанец рассказал об армии Путина 8 27.09.2026, 9:14

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Фото: Eva Hartog/POLITICO

МИД Перу подтверждает вербовку своих граждан.

Россия наращивает вербовку людей в Латинской Америке, заманивая иностранцев обещаниями хорошо оплачиваемой работы. Одним из таких случаев стала история перуанца Карлоса Ленски Давилы Велы, который в итоге оказался на войне против Украины, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По данным МИД Перу, официально известно о 459 гражданах страны, вступивших в российские вооруженные силы. Одиннадцать из них погибли, 114 числятся пропавшими без вести, еще трое попали в украинский плен.

Как пишет Politico, схема начинается с онлайн-вербовки и обещаний высокой зарплаты. В Россию иностранцев отправляют под видом туристов, после чего у них могут забрать документы и отправить на военную службу. Некоторые вынуждены покупать экипировку за собственные деньги.

Давила Вела рассказывал, что уже через четыре дня после прибытия на фронт получил ранение. По его словам, большинство латиноамериканцев, которых он встретил на передовой, погибли или пропали.

«Иностранцев бросают в штурмы, как пушечное мясо», — предупреждает перуанец в социальных сетях.

Ему удалось выбраться из России, он заплатил проводникам, после чего при содействии перуанского посольства вернулся в Лиму. Тем временем родственники других завербованных протестуют и требуют информации о своих близких.

Российское посольство в Перу заявляет, что все отправившиеся воевать были «добровольцами».

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