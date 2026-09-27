CNN: Россия «посылает в бой» мертвых князей 8 27.09.2026, 11:14

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Фото: Yaroslav Chingaev/Reuters

Кремль пытается усилить религиозное «обоснование» войны.

Россия начала использовать на фронте в Украине христианские реликвии, в частности останки средневековых князей, пытаясь поддержать военных и одновременно усилить религиозное обоснование войны. Об этом пишет CNN.

В начале сентября на передовую доставили фрагмент останков князя Дмитрия Донского, которого в России прославляют как победителя Куликовской битвы 1380 года. Речь идет о части его правой руки. Представители Московского патриархата заявили, что князь-святой символически будет находиться «плечом к плечу» с российскими захватчиками. Реликвию также начали перевозить между военными базами на оккупированных территориях Украины.

По словам религиоведа Сергея Чапнина, использование таких символов стало частью более широкой практики, с помощью которой российские власти и церковь пытаются представить войну как справедливую и оправданную.

«Церковь практически слилась с государством настолько, что их невозможно различить», – отмечает он.

Авторы материала отмечают, что образ Дмитрия Донского имеет не только религиозное, но и политическое значение. Эксперты обращают внимание на то, что князь представляется не как завоеватель, а как защитник родины. По оценке Чапнина, таким образом власти стремятся сформировать представление о том, что Россия якобы не является агрессором, а лишь защищает собственную территорию. Сам исследователь называет это «мобилизационным мифом» и объясняет, что подобные исторические конструкции могут влиять на массовое сознание.

Отправка реликвий на фронт не является новой практикой для российской армии. Ранее военным передавали останки князя Александра Невского, которого также используют в качестве символа российской военной славы.

В то же время священники и религиоведы, критикующие политику Кремля, по-другому трактуют использование останков. Православный священник и историк Александр Занемонец заявил, что это не имеет отношения к христианству и представляет собой использование церкви в «патриотических» целях. По его словам, использование реликвий является частью расчета на политическую поддержку государства.

При этом на фронте часть российских военных действительно обращается к религии. Один из бывших военнослужащих рассказал CNN, что солдаты молятся перед боевыми заданиями, а полевые священники посещают подразделения и госпитали. Другой военный назвал возможность поговорить со священником, помолиться или прикоснуться к святыне «серьезной моральной поддержкой».

CNN также обращает внимание на то, что поддержка армии со стороны Русской православной церкви вызывает споры даже среди духовенства.

«Мы должны поддерживать людей, в частности тех, кто носит военную форму. Но вопрос в том, как мы их поддерживаем. С одной стороны, (вы должны) не отказывать людям в духовной помощи, а с другой – не вводить их в заблуждение», – заявил Григорий Михнов-Вайтенко, российский священник Апостольской православной церкви (не входит в состав РПЦ), который помогает украинским беженцам, перемещенным из-за войны.

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