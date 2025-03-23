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ООН не включила Беларусь в мировой рейтинг счастья

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  • 23.03.2025, 10:28
  • 1,584
ООН не включила Беларусь в мировой рейтинг счастья

Самая счастливая страна в мире — Финляндия.

ООН опубликовала очередной доклад о счастье в мире, который охватывает 147 государств мира. Там нет Беларуси. В документе World Happiness Report 2025 наша страна не представлена в основных таблицах с рейтингами.

Среди наших соседей самые счастливые люди живут в Литве — 16 место. Польша заняла 26-е место, Латвия — 51-е, Россия — 66-е, а Украина — 111-е место.

Последний раз Беларусь включалась в рейтинг в 2019 году и находилась на 75-м месте. Лучшей позицией страны было 59-е место.

В 2024 году на первых позициях остались страны Северной Европы. Самая счастливая страна в мире — Финляндия.

Что это за рейтинг?

Методология исследования базируется на данных Gallup World Poll за 2022–2024 годы и World Risk Poll 2019 года. Основной показатель — Cantril Ladder, где респондентам предлагается оценить своё нынешнее состояние на шкале от 0 (наихудшая жизнь) до 10 (наилучшая жизнь).

Дополнительно анализируются шесть показателей благополучия, таких как уровень доверия к полиции, готовность помочь незнакомцу, вовлечённость в волонтёрство и благотворительность.

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