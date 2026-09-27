Президент Сербии подаст в отставку сегодня вечером

Президент Сербии подаст в отставку сегодня вечером3
- 27.09.2026, 15:28
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Политик отметил, что объяснит свое решение позже.
Президент Сербии Александар Вучич объявил, что в воскресенье вечером уйдет в отставку со своего поста.
Об этом сообщает PTC.
Вучич заявил журналистам в Нью-Йорке, что, скорее всего, подаст заявление об отставке около 20:00 (21:00 по минскому времени). Он отметил, что объяснит свое решение позже.
Накануне вечером Вучич заявил в Instagram, что для него большая честь быть президентом Сербии. «Я каждый день старался делать все возможное, оправдывать оказанное мне доверие и верно и преданно служить своей стране. Да здравствует Сербия!» – заявил Вучич.
9 сентября Вучич по предложению правительства Сербии распустил парламент и назначил парламентские выборы на 25 октября.
Главный совет Сербской прогрессивной партии выдвинул Вучича лидером избирательного списка «Объединенная Сербия» и кандидатом на пост премьер-министра.
Досрочные парламентские выборы дают Вучичу возможность переформатировать власть до окончания его президентского срока и сохранить политическое влияние уже на посту премьер-министра.