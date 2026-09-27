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Операция «Вивальди»: ВСУ применили оружие будущего

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  • 27.09.2026, 17:33
  • 12,756
Операция «Вивальди»: ВСУ применили оружие будущего
Иллюстрационное фото

Эксперт раскрыл детали революционного решения украинских военных.

Силы обороны Украины в своей легендарной операции «Вивальди» использовали новую тактику - десантировали с помощью тяжелых дронов в тыл ВС РФ роботизированные комплексы. Это решение привело к успеху и определило будущее войны.

Такое мнение высказал авторитетный OSINT-эксперт Клемент Молин.

В ходе «Вивальди» украинские силы, используя тяжелые БПЛА «Вампир» перебросили наземные дроны-камикадзе в 10-километровую зону от фронта. Он назвал это решение «революцией».

Насытив массово зону своими «глазами» и средствами поражения, украинцы смогли отследить российскую логистику и перерезать ее. Ключевой задачей стало также выявление и ликвидация вражеских операторов дронов.

«Эти небольшие наземные дроны очень недороги и могут производиться в больших количествах… Совершенно очевидно, что эти платформы - будущее боевых действий. Я отдаю особое предпочтение большим БПЛА типа «Вампир» или «Баба Яга», которые способны выполнять множество тяжелых задач, включая пополнение запасов или высокоточные удары», - отметил Молин.

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