Украинские морпехи начали операцию «Аудит» на Покровском направлении 11 27.09.2026, 15:44

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Иллюстрационное фото

Неожиданный маневр украинских военных застал оккупантов врасплох.

Украинские морские пехотинцы провели операцию «Аудит», в ходе которой обнаружили российских военных и очистили от противника территорию площадью около 5 км² на Покровском направлении.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», в поисково-ударных действиях принимали участие бойцы отдельной снайперской роты, отдельной разведывательной роты и первого батальона морской пехоты 40-й ОБрМП.

Российские военные пытались проникнуть на этот участок и скрывались в укрытиях, ожидая возможности для дальнейшего продвижения. Украинские морпехи обнаружили позиции противника и вступили с оккупантами в прямой бой.

В результате операции двое российских военных были взяты в плен, остальные обнаруженные оккупанты - ликвидированы.

В 40-й ОБрМП отметили, что совместными действиями подразделений удалось остановить инфильтрацию противника на этом участке Покровского направления.

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