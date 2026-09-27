Гиркин резко прошелся по Путину и армии РФ

Гиркин резко прошелся по Путину и армии РФ4
- 27.09.2026, 16:03
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Военный преступник пожаловался на провал войны против Украины.
Российский военный преступник, Z-патриот Игорь Стрелков (Гиркин) уверен, что Россия слишком слаба для нападения на Европу. Об этом он написал в своем письме, которое 27 сентября опубликовали его соратники в Telegram, передает Dialog.UA.
Стрелков напомнил, что Россия уже почти пять лет без особого успеха воюет против Украины. Более того, положение страны ухудшается в этом конфликте.
«В течение четырех лет Украина не могла массированно бомбить Россию, сейчас она может и бомбит, причем по нарастающей», - пожаловался Z-патриот.
Он обвинил в слабости армию РФ и главу Кремля Владимира Путина.
«К моему глубокому сожалению, Россия действительно не может атаковать Европу, поскольку Россия не может победить одну Украину за четыре с половиной года, и как бы конца и края этому не видно. Куда уж нам, извините, атаковать Европу? С такими-то силами, с таким-то войском, с таким-то замечательным верховным главнокомандующим! (…) Мы атаковать Европу неспособны. В этом наш верховный главнокомандующий никого не обманул - ни нас, ни иностранцев», - написал Стрелков