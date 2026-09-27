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Гиркин резко прошелся по Путину и армии РФ

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  • 27.09.2026, 16:03
  • 7,414
Гиркин резко прошелся по Путину и армии РФ
Игорь Стрелков

Военный преступник пожаловался на провал войны против Украины.

Российский военный преступник, Z-патриот Игорь Стрелков (Гиркин) уверен, что Россия слишком слаба для нападения на Европу. Об этом он написал в своем письме, которое 27 сентября опубликовали его соратники в Telegram, передает Dialog.UA.

Стрелков напомнил, что Россия уже почти пять лет без особого успеха воюет против Украины. Более того, положение страны ухудшается в этом конфликте.

«В течение четырех лет Украина не могла массированно бомбить Россию, сейчас она может и бомбит, причем по нарастающей», - пожаловался Z-патриот.

Он обвинил в слабости армию РФ и главу Кремля Владимира Путина.

«К моему глубокому сожалению, Россия действительно не может атаковать Европу, поскольку Россия не может победить одну Украину за четыре с половиной года, и как бы конца и края этому не видно. Куда уж нам, извините, атаковать Европу? С такими-то силами, с таким-то войском, с таким-то замечательным верховным главнокомандующим! (…) Мы атаковать Европу неспособны. В этом наш верховный главнокомандующий никого не обманул - ни нас, ни иностранцев», - написал Стрелков

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