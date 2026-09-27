Удар «Нептунов» оставил Россию без важных деталей для ракет 27.09.2026, 16:31

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Эксперт объяснил значение атаки по заводу в Ростовской области.

После атаки Сил обороны ракетами «Нептун» по «Азовскому оптико-механическому заводу» в Ростовской области РФ количество ракет, которыми враг планировал терроризировать Украину, уменьшится. Такое мнение на Radio NV высказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004–2020 годах Андрей Рыженко.

«Это предприятие участвовало в производстве наиболее критически важных узлов российского ракетного вооружения. Я думаю, чтобы свести к минимуму количество ракет, о которых нам часто говорят представители Вооруженных сил Украины, преимущественно Главного управления разведки, как раз такой удар и был нанесен. Конечно, некоторые компоненты Россия до сих пор завозит из-за рубежа, но многие компоненты в этих ракетах производятся именно на ее территории», - сказал военный.

По его мнению, украинские специалисты провели соответствующий анализ производства ракет, и было принято решение осуществить комбинированную атаку. Сначала, отметил эксперт, были нейтрализованы все средства, которые «прикрывали» этот завод, а затем нанесли основной удар с применением «Нептунов».

Он обратил внимание на оригинальную особенность этих украинских ракет, которые являются противокорабельными.

«Эта ракета - противокорабельная, но вместо головки самонаведения на ней установлена аппаратура, которая наводится на координаты на земном шаре – там, где расположено это предприятие. И они, в принципе, успешно с этим справились, удар был нанесен… Я думаю, что в течение определенного периода времени Россия точно не получит этих необходимых компонентов. То есть количество ракет, которые она может сконцентрировать против нас, в том числе и в зимний период, не будет таким, как планировалось. И это очень важно», - подчеркнул Рыженко.

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