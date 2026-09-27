Швейцарцы отвергли пророссийскую инициативу на референдуме

Швейцарцы отвергли пророссийскую инициативу на референдуме6
- 27.09.2026, 21:21
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Она могла ограничить санкции против РФ и сотрудничество с НАТО.
Швейцарские избиратели отвергли инициативу, которая могла заблокировать санкции против России. Около 70% швейцарцев проголосовали против более жесткого толкования нейтралитета.
Politico Europe пишет, что швейцарские избиратели на референдуме отвергли инициативу, которая могла ограничить участие Берна в санкциях против России. Около 70% проголосовали против; предварительные официальные данные дают 70.15% голосов "против" при явке 46%.
На практике это могло бы заблокировать санкции против России, поскольку Москва имеет право вето в Совете безопасности ООН. Сейчас Швейцария в основном синхронизирует свои ограничения с Евросоюзом и после полномасштабного вторжения РФ в Украину присоединилась к значительной части европейских санкций.
Федеральный совет Швейцарии ранее прямо указывал, что после российского нападения на Украину Берн в основном перенял санкции ЕС. Федеральное правительство и парламент рекомендовали отклонить инициативу.
По данным Reuters, еще до голосования опросы показывали уверенное неприятие инициативы: один из финальных опросов давал около 68% противников более жесткого определения нейтралитета. Инициатива была поддержана правыми силами и критиковалась правительством.
Что это означает
Швейцария сохраняет нынешнюю модель нейтралитета, при которой Берн может самостоятельно решать, присоединяться ли к санкциям и как выстраивать сотрудничество с западными партнерами. Для Москвы результат неблагоприятен: инициатива, которая могла усложнить санкционную политику против России, не получила поддержки большинства избирателей.
Следующий важный вопрос для Швейцарии — экспорт вооружений. В ноябре избиратели должны решить, разрешать ли поставки оружия группе из 25 преимущественно западных стран, даже если эти страны участвуют в конфликте. Одобрение такого решения укрепило бы связи Берна с западными партнерами и поддержало бы швейцарский оборонный сектор.