«Не сдавались и победили»: минский врач рассказал историю спасения женщины в лифте 1 27.09.2026, 17:21

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Иллюстрационное фото

Бригада несколько раз возвращала пациентке сердечный ритм.

Врач Максим Черный работает на «скорой» уже больше восьми лет. В Threads он регулярно рассказывает о разных случаях на работе. В четверг, 25 сентября, его бригаду вызвали в многоэтажку на проспекте Победителей недалеко от «Минск-арены». Там обнаружили женщину без сознания. Медики несколько раз реанимировали женщину — им удалось «завести» сердце. История спасения взволновала пользователей, пишет «Зеркало».

— Не сдавались, боролись до последнего и победили! Именно так можно описать вчерашний вызов, — описывает Максим. — 801, вызов срочный! Повод: потеря пациентом сознания, в комментариях [указано, что] не реагирует, синюшность кожных покровов. Женщина, возраст не указан. Адрес вызова: многоэтажка на Победителей, рядышком с «Минск-Ареной».

ЭКГ пациентки, когда у нее остановилось сердце. Минск, 25 сентября 2026 года. Фото: threads.com/@doctor_chorny

По словам Максима, на месте бригаду встретила женщина, которая и обнаружила пациентку. Та была в лифте без сознания. Врачи констатировали смерть, так как на ЭКГ уже была ровная линия.

— На вид женщине около 65−70 лет. Перемещаем ее из лифта в холл и начинаем реанимационные мероприятия: непрямой массаж сердца, интубация трахеи, искусственная вентиляция легких, венозный доступ, адреналин, инфузия. Через 10 минут сердечная деятельность восстановилась, — рассказывает Максим. — Начинаем готовить пациентку к транспортировке в нашу машину, и на мониторе снова асистолия (то есть остановка сердца. — Прим. ред.). Через шесть минут «завели», перемещаемся в машину и начинаем движение в ближайшую больницу, где нас уже ждут. Летим на «люстре» (с проблесовыми маячками. — Прим. ред.), с сиреной. В пути — постреанимационный мониторинг. Подъезжаем к ТЦ «Галерея» — пробка, очень сложно проехать, попутные и встречные машины неохотно разъезжаются.

В этот момент, по словам Максима, монитор снова показал асистолию. Бригада начала реанимацию в третий раз.

— Через несколько минут есть ритм, но не тот, который хотелось бы: фибрилляция желудочков, ритм «умирающего сердца». Разряд дефибриллятора — снова асистолия. Продолжаем. Через девять минут есть свой ритм, завели, — говорит доктор. Женщина на ИВЛ, пульс есть, но в коме, состояние крайне тяжелое.

Дальше, в отделении реанимации больницы, по его словам, состоялся вот такой диалог:

— А что вообще случилось? Где вы ее взяли? — Была обнаружена в лифте прохожей уже без сознания, личные данные неизвестны. По нашему приезду — асистолия, завели, потом еще два раза ровная линия. — Ого, ничего себе. Вы молодцы! Будем разбираться дальше.

В комментариях медик рассказал, что женщину отвезли во вторую столичную больницу. Но прогноз, по его словам, «неблагоприятный». В комментариях у Максима спросили, почему, обнаружив женщину с асистолией, он просто не констатировал смерть.

— Вы же не знаете, когда именно случилась остановка. Необратимые последствия для мозга уже через семь минут гипоксии. То есть по сути вы могли качать, завести сердце и при этом там полная смерть мозга. Очень интересно, почему решили качать? — уточнил пользователь Threads.

— Не было ранних абсолютных признаков биологической смерти, — отметил врач.

Этот пост в Threads набрал больше 224 тысяч просмотров и почти 300 комментариев. Большинство — позитивные:

— «Я, когда слышу сирены, думаю об одном — хоть бы успели!!! Не сдавайтесь, боритесь и побеждайте! Здоровья вашим рукам)»

— «Когда будут громадные штрафы за непропуск скорых и пожарных, как в Европе, все будут пропускать. Вопрос денег».

— «Каждый раз хочется выйти и наорать на водителей, которые не уступают скорой. И на пешеходов тоже!»

— «Читаю пост и плачу. Меня так везли в 2014 году. Бригада реанимации думала, что не довезут, но успели. Правда, 72 часа комы. Спасибо большое вам за ваш труд».

— «Просто вам аплодирую. Какие же вы молодцы!!! Спасибо огромное за ваш труд».

— «Скорая, от водителей до бригады, вы боги. Дай вам Бог здоровья, сил и попутных, не тупящих машин на дороге. За дочь спасибо отдельно говорю».

— «Вот бы моему мужу такую бригаду в момент, когда он в скорой умирал на моих руках. Я сама качала, а у скорой не было ничего… Чужих жизней спасла много, работая в реанимации, а мужу достались мальчик и бабушка в скорой без знаний и оборудования».

— «Мурашки по коже, пока читала. Смотрю на асистолию, потом на эту ужасную ЭКГ — и мне дурно. Какие вы невероятные. Пусть всегда для вас будут дороги без пробок!»

— «Всегда шепотом молюсь, когда вижу скорую с сиреной. И за пациента, и за руки врачей».

— «Жму руку и постоянно первым залетаю хоть на тротуар, если нужно уступить скорой!»

— «Без слез невозможно читать!!! Вы боролись, вы выдержали! Главное, чтобы дальше так же боролись! Спасибо вам!»

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