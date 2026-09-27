Z-блогер: Война пожирает бюджет РФ 3 27.09.2026, 18:15

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Иллюстрационное фото

Финансовая дыра выросла на сотни миллиардов за несколько дней.

Экономика России уже в ближайшее время будет неспособна поддерживать военные хотелки Кремля. Страна выдыхается экономически. Об этом написал известный российский Z-блогер Максим Калашников, передает Dialog.UA.

Он обратил внимание на то, что дефицит госбюджета РФ, согласно официальным данным, уже пробил отметку в 7 трлн рублей, хотя планировался на уровне 3,8 млрд. С 18 по 21 сентября, всего за четыре дня финансовая дыра увеличилась на 421 млрд рублей.

«Деньги, как говорил Наполеон Бонапарт, нерв войны… Дорогая нефть не спасает… Тревожное положение. Думаю, конец ноября – чрезвычайная ситуация с госфинансами. Что-то, конечно, дадут доходы от подорожавшей нефти, но они не выправят ситуации. А дальше: либо золото распродавать, либо обращать банковские вклады частных лиц в облигации. Ибо пускать печатный станок и эмиссией штопать брешь при нынешнем устройстве экономики – нарываться на галоп инфляции. Что ускорит уже явное падение производства в РФ и темп недобора доходов. Когда повышение налогов ведет к падению их сборов. Война явно выдыхается экономически», - констатировал Калашников.

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