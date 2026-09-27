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«Камни летели»: минчане показали квартиру после прорыва трубы

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  • 27.09.2026, 19:04
  • 3,254
«Камни летели»: минчане показали квартиру после прорыва трубы
Иллюстрационное фото

Поток под сильным напором поднялся до верхних этажей.

Жильцы дома на улице Жуковского в Минске показали, как выглядит квартира после прорыва трубопровода. Вода под сильным напором долетала до окон многоэтажки: в квартире выбило окно, намокли мебель, ковры и другие вещи.

Видео с последствиями аварии опубликовал Telegram-канал «Первый информационный». На кадрах девушка показывает залитую квартиру и рассказывает, что практически все оказалось мокрым.

«Вот так полностью окно выбило водой, все мокрое, - уточняет она. - Все ковры выбросили. Это прорвало воду и било всё в окна. Камни летели».

К этому времени администрация Октябрьского района сообщила, что после повреждения трубопровода вода попала в квартиры ближайших домов. Специалисты обслуживающей организации уже осмотрели пострадавшие помещения и составили акты о залитии.

Ответственность за случившееся возложили на «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго». Теперь организация должна подробнее оценить причинённый ущерб.

В «Минских тепловых сетях» сообщили, что пострадавшим выплатят компенсацию в рамках страхового случая.

Напомним, днем 27 сентября на улице Жуковского в Минске прорвало трубопровод. Поток воды поднимался до верхних этажей соседних домов.

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