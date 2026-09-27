FPV-дрон ВСУ уничтожил российский «Град» с боекомплектом 3 27.09.2026, 19:11

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Иллюстрационное фото

После удара началась серия мощных взрывов и масштабный пожар.

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка обнаружили и уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», укомплектованную боекомплектом.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», по данным разведки украинские военные определили вероятный район расположения вражеской РСЗО, после чего направили туда FPV-дрон для поиска и подтверждения цели.

В ходе разведки операторы обнаружили российский БМ-21 «Град» с боекомплектом и нанесли по нему точный удар.

После попадания боекомплект РСЗО взорвался, вызвав серию мощных взрывов и масштабный пожар.

На обнародованных кадрах видно, как после детонации пламя охватило расположенные рядом складские помещения.

Впоследствии бойцы 225-го ОШП провели доразведку района и зафиксировали последствия удара и масштаб пожара.

Ориентировочная стоимость уничтоженной российской РСЗО БМ-21 «Град» составляет около 200 тысяч долларов.

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