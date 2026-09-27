FPV-дрон ВСУ уничтожил российский «Град» с боекомплектом

FPV-дрон ВСУ уничтожил российский «Град» с боекомплектом3
- 27.09.2026, 19:11
- 1,570
После удара началась серия мощных взрывов и масштабный пожар.
Бойцы 225-го отдельного штурмового полка обнаружили и уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», укомплектованную боекомплектом.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», по данным разведки украинские военные определили вероятный район расположения вражеской РСЗО, после чего направили туда FPV-дрон для поиска и подтверждения цели.
В ходе разведки операторы обнаружили российский БМ-21 «Град» с боекомплектом и нанесли по нему точный удар.
После попадания боекомплект РСЗО взорвался, вызвав серию мощных взрывов и масштабный пожар.
На обнародованных кадрах видно, как после детонации пламя охватило расположенные рядом складские помещения.
Впоследствии бойцы 225-го ОШП провели доразведку района и зафиксировали последствия удара и масштаб пожара.
Ориентировочная стоимость уничтоженной российской РСЗО БМ-21 «Град» составляет около 200 тысяч долларов.