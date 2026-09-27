Китай возобновил «панда-дипломатию» с США 1 27.09.2026, 19:47

Иллюстрационное фото

В зоопарк Атланты прибыли Пин Пин и Фу Шуан.

Две панды по кличкам Пин Пин и Фу Шуан, предоставленные китайским правительством в рамках давней традиции Пекина – «панда-дипломатии», – прибыли в США. Об этом 27 сентября проинформировал CNN.

Рейс с пандами вылетел из Китая в воскресенье утром – через день после завершения государственного визита лидера КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Отправку редких для США животных Си Цзиньпин анонсировал 24 сентября во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Были переданы самец Пин Пин, чье имя означает «мир», а также самка Фу Шуан, чье имя переводится как «двойное благословение». Их поселили в зоопарке Атланты.

У Пин Пин большие черные пятна вокруг глаз, и он особенно хорошо лазает по деревьям. А у Фу Шуан, которая младше на семь месяцев, на макушке есть небольшой пучок меха, и она очень легко находит пищу, рассказали CNN в администрации зоопарка.

Самца описывают как храброго и нежного, а самку – как выделяющуюся своей особой любовью к меду, от которого она «сходит с ума».

Впрочем, посетителям зоопарка придется немного подождать, чтобы увидеть пушистых гостей. По информации зоопарка, медведи сначала около месяца будут жить в зоне биологической безопасности нового комплекса для гигантских панд – на период плановой карантинной изоляции.

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