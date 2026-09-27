На заводе деталей для «Орешника» повреждены пять цехов 27.09.2026, 20:12

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Спутниковые снимки подтвердили удар по предприятию в Ростовской области.

Появились спутниковые снимки, подтверждающие поражение 26 сентября 2026 года Азовского оптико-механического завода в Ростовской области, который производит детали для «Орешника» и других ракет. Их опубликовал Telegram-канал «Абсолютно надежный источник».

На снимках видно попадание как минимум в 5 производственных цехов, расположенных в 6 зданиях. В частности, пострадал литейный цех, состоящий из двух зданий.

Фото: Telegram-канал "Абсолютно надежный источник"

«В нижнем здании (основном для литейного цеха) зафиксировано возгорание и существенные повреждения как в правой части здания, так и в восточной. Верхнее здание также пострадало, но только часть кровли и стены снесена», – говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал "Абсолютно надежный источник"

Также зафиксированы попадания по производству оптики. Как отметили аналитики, на снимке видны два попадания с юго-западной стороны и обрушившийся фасад.

В цехах сборки и гальванического покрытия зафиксировано не менее 3 попаданий, в механико-обрабатывающий цех – 2 попадания, 1 из которых сопровождалось обрушением кровли.

Фото: Telegram-канал "Абсолютно надежный источник"

«Слева от него находится каркасно-штамповочный цех, рядом с которым лежат обломки – вероятно, там также есть попадание в стену», – предположили аналитики.

Фото: Telegram-канал "Абсолютно надежный источник"

Фото: Telegram-канал "Абсолютно надежный источник"

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