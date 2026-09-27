Виталий Портников: Россия должна утонуть в собственных проблемах 2 27.09.2026, 20:58

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Виталий Портников

Аналитик назвал ключевой способ остановить агрессию Кремля.

Если у Путина не будет денег на войну, то и нападать он ни на кого не будет, заявил Виталий Портников. Именно поэтому так важно не только готовиться к эвакуации мирного населения в граничащих с Россией странах, но и делать всё возможное для разрушения российской экономики.

Об этом политический аналитик рассказал на своем YouTube-канале.

Публицист описал, что ждет страны Европы, если на них нападет Россия: «Политикам балтийских стран и обществу важно понимать, что методы России не изменились. Это прольёт свет на то, какого уровня опасность им угрожает в случае, когда он сорвётся с цепи уже в Балтии. Это не история с запугиванием, с гибридной войной. Это стремление Кремля и той части россиян, которая поддерживает курс Путина, превратить в Россию всё, что находится по соседству, путем изгнания населения враждебных Кремлю стран, изменения демографического баланса в этих странах, превращения их в российские провинции, где ничто не должно напоминать о былой государственности Латвийской, Литовской, Эстонской, Украинской».

«Что происходит с белорусской государственностью, мы уже видим. Беларусь теряет признаки национальной государственности на наших глазах. Просто там удалось привести на место президента российского коллаборанта. Именно поэтому так опасна возможная война России против балтийских стран. Так что нужно готовиться не только к эвакуации и спасению мирного населения от российских зверств, но и к достаточно серьёзному ослаблению экономического, политического и военного потенциала РФ с целью недопущения опасности для существования соседних стран и с целью превращения России в пространство собственных проблем, а не проблем, которые Россия своей агрессивностью создает практически всем по периметру своих границ», - резюмировал Портников.

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