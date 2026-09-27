Трамп: Война на Ближнем Востоке скоро закончится 3 27.09.2026, 20:24

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ФОТО: REUTERS

По его словам, после этого цены на нефть резко пойдут вниз.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война на Ближнем Востоке закончится, «как только Иран сдастся», и это произойдет уже скоро. Об этом Трамп сказал 27 сентября, общаясь с прессой. Видео опубликовала пресс-служба Белого дома в YouTube.

По словам Трампа, цены на нефть после этого резко снизятся.

«Как только Иран сдастся, как только война закончится, а это произойдет в ближайшее время, цены на нефть резко начнут падать», – заявил он.

В телефонном интервью Axios он указал, что ожидает дополнительных переговоров американских представителей с Тегераном.

По данным издания, новый раунд непрямого диалога между США и Ираном может состояться уже в понедельник, 28 сентября. Но неясно, удастся ли преодолеть разногласия. Иран хочет сосредоточить любые переговоры на Ормузском проливе и военно-морской блокаде со стороны США, администрация Трампа, в свою очередь, требует, чтобы Тегеран пошел на ядерные уступки.

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