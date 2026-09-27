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Православные на Подляшье отмечают Воздвижение Креста

  • 27.09.2026, 20:48
Православные на Подляшье отмечают Воздвижение Креста
Фото: sb.by

В народной традиции этот день считался границей между летом и осенью.

27 сентября православные на Подляшье отмечают Воздвижение Креста Господня: в храмах проходят праздничные литургии, акафисты и всенощные бдения, сообщает «Радыё Рацыя».

Например, в Свято-Троицком соборе в Гайновке накануне прошло всенощное бдение, а сегодня запланированы две литургии и акафист Святому Кресту.

Фото: racyja.com

Праздник связан с воспоминанием об обретении Креста, на котором был распят Иисус Христос, в Иерусалиме в IV веке.

В народной традиции этот день также считался границей между летом и осенью: завершались полевые работы, начинали заготавливать капусту, а в этот день употребляли только постную пищу.

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