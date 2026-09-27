Белорусским таксистам велели убрать рекламу казино 2 27.09.2026, 21:14

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Власти готовят запрет после публичного разноса Лукашенко.

Белорусским таксистам настоятельно предложили срочно убрать всю рекламу казино и азартных игр с бортов машин. Такое сообщение появилось в реестре перевозчиков, пишет «Онлайнер». Автопарки также просят не допускать рекламу таких учреждений в салонах авто.

Текст составлен так, будто таксистам просто рекомендуют убрать всю рекламу, чтобы не допускать популяризации азартных игр и казино. Но звучит месседж довольно категорично.

Закон о рекламе азартных игр и казино в Беларуси пока только готовится. Процесс пошел после публичного разноса от Лукашенко на одном из совещаний. Он возмутился количеством рекламы букмекеров и казино, которой Минск облеплен уже несколько лет. Лукашенко заявил, что по его ощущениям вся страна «крутит гуся» — это слоган одной из букмекерских компаний. И приказал разобраться.

После этого в Минторге анонсировали изменения в законах. Планируется запретить наружную рекламу казино за редким исключением. Также рекламу собираются убрать из общественного транспорта и других пространств.

Закон пока не приняли, но таксистам уже «предлагают оперативно обеспечить снятие» рекламы азартных игр и «не допускать ее размещение в салонах».

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