Беларусь ждет спокойная осенняя погода 27.09.2026, 21:32

Антициклон может принести больше солнца и меньше осадков.

Погода в Беларуси постепенно переходит под влияние отрога высокого давления от мощного антициклона, центр которого сейчас располагается далеко на востоке, в районе Тюмени. Фронтальная зона, которая еще недавно определяла характер погоды, практически размылась. Со спутниковых снимков уже хорошо видны полосы высоко-кучевой, слоисто-кучевой и кучевой облачности, однако метеостанции существенных осадков не фиксируют.

Основные изменения произойдут уже в ближайшие часы. Ночью над странами Балтии и севером Беларуси начнет формироваться новый центр высокого давления. На синоптических картах он обозначается как антициклон «В'». Постепенно этот центр будет усиливаться и становиться малоподвижным.

Именно он в дальнейшем может стать главным хозяином погоды не только в Беларуси, но и на значительной части Восточной Европы.

Показательно, что давление в центре антициклона прогнозируется на уровне около 1042 гПа. Само по себе это значение выглядит не рекордным, однако важен прежде всего масштаб всей системы. Область повышенного давления окажется огромной — по прогнозному сценарию, она протянется от Новой Земли на севере до Средиземного моря на юге и от Норвегии до Урала.

Фактически над значительной частью Европы сформируется своеобразный атмосферный блок. Он затруднит продвижение атлантических циклонов вглубь континента и заставит их менять привычные траектории.

Циклоны, подхваченные струйными течениями, будут преимущественно перемещаться по северной периферии антициклона, огибая европейский континент далеко на севере. В результате Беларусь окажется в относительно спокойной части барического поля — под защитой устойчивой области высокого давления.

Для погоды это означает постепенный переход к сухому и малооблачному периоду. Осадки будут становиться все более редкими, облачность уменьшится, а в дневные часы начнет активнее прогреваться поверхность.

Особенно заметен этот процесс окажется после нескольких прохладных и дождливых недель. На фоне устойчивого антициклона Беларусь получит возможность вновь увидеть солнечную и достаточно теплую погоду. При этом ночи будут оставаться уже по-осеннему прохладными из-за ясного неба и активного радиационного выхолаживания.

По текущим расчетам ECMWF, такая синоптическая конфигурация способна сохраняться как минимум до 3–4 октября. Не исключено, что антициклон задержится еще дольше, хотя дальний прогноз в этой части остается подвижным.

Если сценарий оправдается, конец сентября и первые дни октября могут пройти в совершенно другом погодном ритме, чем вторая половина месяца. Вместо череды фронтов и дождей установится продолжительный период с небольшим количеством осадков, большим числом ясных часов и температурой выше недавнего холодного фона.

Иными словами, атмосферная ситуация сейчас действительно перестраивается на глазах. Фронт теряет влияние, антициклон постепенно набирает силу, а центр высокого давления формируется непосредственно над северной частью Восточной Европы.

Так что после затяжного ненастья у Беларуси появляется вполне реальный шанс на продолжительный период спокойной осенней погоды. И если нынешние расчеты сохранятся, солнечный сентябрь может плавно перейти в теплое начало октября.

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