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Экс-глава украинской разведки рассказал о страхе Путина

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  • 27.09.2026, 21:57
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Экс-глава украинской разведки рассказал о страхе Путина
ФОТО: GETTY IMAGES

В Кремле ужесточили правила для сотрудников охраны.

В Кремле усилили меры безопасности вокруг нелегитимного президента РФ Владимира Путина из-за украинских ударов по территории страны. Об этом рассказал бывший глава Главного управления разведки Минобороны Украины Валерий Кондратюк в интервью Татьяне Даниленко, опубликованное «Украинской правдой» в YouTube 26 сентября.

По его словам, сотрудникам Федеральной службы охраны РФ ограничивают возможности пользоваться мобильными телефонами, покидать резиденции Путина и контактировать с семьями.

«Он [Путин] на самом деле боится, и эти основания для таких мер подкреплены какими-то сигналами. То есть это не просто так, что на всякий случай предусмотрено», – заявил генерал.

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