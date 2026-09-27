Экс-глава украинской разведки рассказал о страхе Путина

Экс-глава украинской разведки рассказал о страхе Путина1
- 27.09.2026, 21:57
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В Кремле ужесточили правила для сотрудников охраны.
В Кремле усилили меры безопасности вокруг нелегитимного президента РФ Владимира Путина из-за украинских ударов по территории страны. Об этом рассказал бывший глава Главного управления разведки Минобороны Украины Валерий Кондратюк в интервью Татьяне Даниленко, опубликованное «Украинской правдой» в YouTube 26 сентября.
По его словам, сотрудникам Федеральной службы охраны РФ ограничивают возможности пользоваться мобильными телефонами, покидать резиденции Путина и контактировать с семьями.
«Он [Путин] на самом деле боится, и эти основания для таких мер подкреплены какими-то сигналами. То есть это не просто так, что на всякий случай предусмотрено», – заявил генерал.