Украина демонстрирует США новую силу ударов по России
- 27.09.2026, 22:17
Эксперт объяснил значение дальнобойных атак по целям РФ.
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал дальнобойные удары Украины вглубь территории страны-агрессора РФ.
Как подчеркнул он в интервью «Главреду», не в последнюю очередь это является демонстрацией западным партнерам, в первую очередь США, растущих возможностей Украины.
«Главное – демонстрация силы. Первые украинские баллистические ракеты по России уже полетели, и результаты хорошие», - отметил эксперт.
По убеждению аналитика, возможности Украины в этой сфере наращиваются, о чем свидетельствуют массированные удары по целям РФ.
«Наши возможности наращиваются. «Фламинго» летают, баллистика летает, дроны летают… Американцы все это прекрасно видят, потому что онлайн наблюдают полеты любых ракет и отмечают результативность. Потому в какой-то мере они будут вынуждены следовать тому, что будет диктовать Украина», - добавил Загородний.