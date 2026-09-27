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Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии

  • 27.09.2026, 21:51
Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ
ФОТО: BLOOMBERG

Страну ждут досрочные парламентские выборы.

Президент Сербии Александар Вучич официально подал в отставку. Об этом сообщает The Associated Press.

Как отмечает издание, второй президентский срок Вучича должен был закончиться в мае следующего года. И поскольку сербская конституция запрещает баллотироваться на третий срок, Вучич решил возглавить свою правую Сербскую прогрессивную партию на парламентских выборах в октябре. Это означает, что теоретически бывший президент может возглавить сербское правительство.

Стоит отметить, что до того, как стать президентом в 2017 году, Вучич уже был премьер-министром Сербии – с 2014 по 2017 год.

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