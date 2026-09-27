Шведский фотограф запечатлел Минск таким, каким его еще не знали 24 27.09.2026, 21:51

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Уникальные снимки были сделаны полвека назад.

Сайт citydog.io опубликовал серию снимков шведского фотографа. Они давновато гуляют по интернету, но в этом и сила искусства: такие фото никогда не потеряют актуальности.

Кто и когда сделал эти снимки?

Классик шведской фотографии Георг Одднер (1923–2007). В свое время он был джазовым музыкантом, а потом судьба занесла его в Нью-Йорк в рекламное агентство – так он стал ассистентом легендарного Ричарда Аведона.

«[В 1940-е] я играл в одной из лучших джазовых групп Швеции. В рамках своих занятий я встречался со многими интересными людьми и однажды познакомился с директором одного из рекламных бюро. Он предложил мне поехать вместе с ним в Нью-Йорк. И мы поехали.

Я разыскал Ричарда Аведона, постучался в дверь, и, несмотря на то что мой английский оставлял желать лучшего, он принял меня на должность своего помощника. Он был очень добрым, щедрым по отношению ко мне. Он знакомил меня с различными известными людьми. Так я начал свою работу с камерой.

Какое-то время я был ассистентом у Аведона, но затем решил, что хочу вернуться в Европу».

Швед по отцу и русский по матери, впервые он побывал в Беларуси в 1955 году, путешествуя с группой туристов по СССР. В его маршруте кроме столицы БССР были города Ашхабад, Алма-Ата, Братск, Бухара, Волгоград, Донецк, Иркутск, Киев, Москва, Новосибирск, Одесса, Ростов-на-Дону, Самарканд, Сочи, Таллин, Ташкент, Тбилиси, Хабаровск, Ялта.

Второй раз он был в БССР в 1967 году – фотограф пробыл тут целых три месяца: именно тогда сделал серию фотографий Минска.

Последний раз Одднер приехал в Минск в 2005 году, за два года до смерти, на премьеру документального фильма о себе.

Минск и минчане – полвека назад

Одднер фотографировал обычных минчан на центральных улицах, заводы, а еще детей – в обычных садиках и в детских домах.

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