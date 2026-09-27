Ученые приблизились к воскрешению мамонтов с помощью ИИ 7 27.09.2026, 16:12

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Иллюстрационное фото

Первые эксперименты уже дали необычный результат.

Исследователи используют искусственный интеллект и технологии редактирования генов, чтобы получить животное, которое будет максимально похоже на шерстистого мамонта.

Шерстистый мамонт вымер тысячи лет назад. Сейчас американская компания Colossal Biosciences пытается возродить это животное. Ранее планировалось «воскресить» мамонта к 2028 году, но проект затягивается. Теперь ученые возлагают надежды на искусственный интеллект, который поможет решить эту задачу к началу 2030-х годов, пишет New York Post.

Компания Colossal Biosciences пытается возродить шерстистого мамонта, используя технологии редактирования генов и ДНК, полученную из останков мамонта, найденных в вечной мерзлоте Сибири.

Стоит отметить, что ученые не могут получить точную копию шерстистого мамонта. Поэтому они работают над созданием адаптированного к холоду азиатского слона, похожего на мамонта, то есть покрытого шерстью, и имеющего черты вымершего вида.

Ранее компания прогнозировала, что первые детеныши мамонтов появятся в их лабораториях уже к 2030 году, но теперь сроки воссоздания этих животных сместились. Генеральный директор Colossal Biosciences Бен Ламм заявил, что первые детеныши мамонта появятся в начале 2030-х годов.

Colossal Biosciences уже добилась успеха, получив группу из 38 шерстистых мышей, созданных с использованием генетического кода мамонта, отвечающего за густую шерсть

Фото: Colossal Biosciences

Выяснилось, что работа по редактированию генов мамонта оказалась сложнее, чем предполагалось. Ученые считали, что для превращения ядра клетки слона в ядро клетки мамонта, из которого затем можно было бы получить эмбрион, достаточно отредактировать около 60 генов. Теперь же выяснилось, что потребуется изменить более 150 генов.

Искусственный интеллект помогает исследователям анализировать генетическую информацию и выявлять изменения в ДНК, которые могли способствовать формированию у слона особенностей мамонта. Colossal Biosciences уже добилась успеха, получив группу из 38 шерстистых мышей, созданных с использованием генетического кода мамонта, отвечающего за густую шерсть.

Пока что нет никаких гарантий, что ученым удастся возродить вымершего мамонта. В случае успеха может появиться слон, наделенный определенными характеристиками шерстистого мамонта. Вопрос о том, смогут ли такие животные выжить в подходящей среде обитания, пока остается открытым.

Компания Colossal Biosciences применяет искусственный интеллект и технологию редактирования генов CRISPR во всех своих проектах, включая попытки возрождения таких вымерших видов, как нелетающая птица додо, тасманийский волк и нелетающая птица моа.

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