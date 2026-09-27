Google ввела жесткие санкции против Ирана 27.09.2026, 16:19

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Ограничения затронули Gmail, Google Play, Drive и Photos.

Компания Google ограничила регистрацию новых аккаунтов для пользователей из Ирана. При подтверждении номера система отклоняет иранские номера с кодом +98, а в некоторых случаях код подтверждения вообще не приходит, сообщает «Курсор».

Ограничения затрагивают не только регистрацию Gmail, но и доступ новых пользователей к Google Play, Drive, Photos и резервному копированию Android. Проблемы с подтверждением и восстановлением аккаунтов у пользователей из Ирана возникали и раньше, однако причины нынешних ограничений Google пока не раскрыл.

По данным Infrastructure Communication Company, американские санкции уже делают недоступными для пользователей из Ирана около трети крупных мировых сайтов.

Как уже сообщалось, Google сообщил об активизации иранской хакерской группировки APT35, связанной с Корпусом стражей исламской революции. В компании предупредили, что группа атакует аккаунты представителей властей, ученых, журналистов, НПО и специалистов в сферах внешней политики и национальной безопасности. По данным Google, APT35 действует как минимум с 2017 года.

Ранее «Курсор» писал, что Иран намерен установить полный контроль над подводными интернет-кабелями в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть цифрового трафика региона. В Тегеране считают это элементом политики «цифрового суверенитета».

По предложенным правилам, прокладывать новые кабели в проливе можно будет только с разрешения властей и после уплаты специальных сборов.

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