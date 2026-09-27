Юрий Фельштинский: Перемены в Беларуси могут стать ключом к поражению России 5 27.09.2026, 16:51

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ЮРИЙ ФЕЛЬШТИНСКИЙ

ФОТО: CHARTER97.ORG

Историк назвал три условия будущей безопасности Европы.

По данным украинской стороны, в Беларуси снова заработали ретрансляторы, которые Россия использует для наведения ударных дронов по Украине. Означает ли это, что Лукашенко вновь напрямую помогает российским атакам?

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал известный историк и публицист Юрий Фельштинский:

— Напомним, что вторжение 2022 года началось из Беларуси при прямом участии Лукашенко. Он также играл серьезную роль в кампании дезинформации, обзванивая украинских лидеров и убеждая их в том, что Россия не планирует нападения.

На самом деле Лукашенко — серьезный соучастник начального этапа войны. С территории Беларуси было совершено нападение, а лично он участвовал в российской кампании дезинформации. Поэтому, безусловно, в этой войне Лукашенко находится на стороне России и является ее союзником.

Я считал и считаю, что в какой-то момент Украина обязана будет нанести превентивный удар по Беларуси и сделать все от нее зависящее для смены режима в стране.

Я считаю, что стратегическое значение Беларуси в украинском вопросе крайне велико. Оно имеет отношение не только к безопасности Украины, но и всей Европы. До тех пор, пока Россия контролирует Беларусь, она имеет возможность использовать ее как плацдарм для нападения на Европу. Соответственно, ключ к безопасности Европы — это Беларусь.

Если Украина и Европа смогут перехватить инициативу в этой ситуации и режим в Беларуси будет изменен, Россия потеряет возможность угрожать Европе. И в этом плане она проиграет войну, потому что ее сухопутные возможности, как мы знаем, ограничены. Потеря контроля над Беларусью лишит Москву возможности использовать эту территорию для угроз Европе.

Кроме того, неоднократно озвучивалось, что Россия может перебросить в Беларусь тактическое ядерное оружие и угрожать Европе ударами с ее территории, в том числе ядерными. Эта угроза может быть ликвидирована только со сменой режима в Беларуси и дальнейшем вступлении страны в Евросоюз и НАТО.

Вот эти три ступени: смена режима, вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО — обеспечивают безопасность Европы в будущем.

Поэтому, если мы говорим о европейской безопасности, без решения белорусского вопроса это просто невозможно. Если в Беларуси будет оставаться у власти Лукашенко или кто-то подобный ему, кого Москва сможет использовать так же, как использовала Лукашенко, страна будет оставаться постоянной угрозой для европейской безопасности.

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