Санаторий под Минском ушел с аукциона по цене квартиры 27.09.2026, 17:36

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Фото: "БУТБ-Имущество"

Инвестор получил несколько зданий и участок рядом с лесом.

В деревне Новое Поле под Минском продали недостроенный санаторий. Покупатель долго не могли найти, поэтому пришлось сделать большую скидку, заметил Office Life.

На площадке «БУТБ-Имущество» лот был уже давно, но инвестор появился только сейчас. Он один зарегистрировался для торгов и сделал ставку.

В итоге покупатель получил несколько зданий, которые начали строить еще в 1990-е.

Фото: "БУТБ-Имущество"

Из описания лота следует, что главный корпус площадью 6,7 тыс м2 готов на 51%, имеет железобетонный каркас и облицован керамической плиткой. Там должны были разместиться бассейн, зона для спа и медицинские кабинеты.

Второе строение на 2,1 тыс м2 представляет собой жилой комплекс и имеет степень готовности 69%. Фундамент – блоки фундаментные, стены и перегородки – из кирпича, перекрытия – плиты железобетонные, крыша – рулонные материалы.

Кроме зданий, покупатель на 30 лет получил в аренду земельный участок площадью более 4 га недалеко от леса.

Фото: "БУТБ-Имущество"

По условиям продажи, территорию разрешено использовать для размещения объектов санаторно-курортного лечения, оздоровления, спорта, туризма или отдыха.

Покупатель обязан в течение месяца обратиться за разрешением на проектно-изыскательские работы с даты подписания акта приема-передачи объекта. А в течение полугода нужно начать разработку проектно-сметной документации.

За все это удовольствие неизвестный инвестор заплатил 214 тысяч рублей. Стартовая цена была меньше, но к ней добавилась обязательная надбавка 5%.

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