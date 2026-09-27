В Боровлянах из кранов потекла «черная» вода 3 27.09.2026, 17:53

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Иллюстрационное фото

Проблемы начались после короткого отключения электричества.

В ночь на 26 сентября в Боровлянском сельсовете пропал свет. После этого местные жители стали массово жаловаться на воду. Из кранов потекло нечто непонятное: вода по цвету была похожа на черный чай, да еще и с примесью песка.

Оказалось, отключение электричества, которое длилось всего 23 минуты и затронуло все 5 скважин и 3 насосные станции Водоканала Минского района, повлекло за собой серьезные проблемы, которые не могут решить до сих пор, пишет «Минская правда».

Электричество отключалось в Боровлянах, Лесковке и Валерьяново. Утром жители Боровлян не смогли почистить зубы и вскипятить воды на чай. Потому что вода оказалась ужасного качества.

Сейчас специалисты проливают систему. Ночью были открыты пожарные гидранты на пролив системы для упреждения возможного смыва отложений после перезапуска насосной станции. Ситуация на насосной станции на Васильковой была в норме уже к 3 часам ночи. Однако в настоящее время ведутся работы по промывке сетей высокого давления от станции к жилым домам, и ситуация исправляется постепенно.

Фото: pristalica.by

В доме №31 точка пока не дала стопроцентного результата. Это ветка, которая идёт на улицу Васильковую.

«Две бригады работают по точкам с 00.17. Все руководители на работе, несмотря на выходные, — говорит директор ГП «Водоканал Минского района» Дмитрий Дрозд. — На данный момент две аварийные бригады осуществляют пролив водоводов до полного осветления. В резервуарах на НС-2 вода в норме, запас около 500 кубов, восполнение превышает разбор. Поэтому угрозы оставить всех без воды нет. После осветления воды в центральных сетях будем точечно работать по домам. Держим связь с председателями ТС и ПЖСК».

Для жителей Боровлян на улицу вывели цистерну с питьевой водой. С 9 утра автоцистерна курсирует по проблемным участкам. Утром она стояла на улице 40 лет Победы, сейчас — на Васильковой.

Жители могут оставлять заявки на воду. Дополнительно коммунальщики подготовили 5 пунктов раздачи воды — возле домов поставят кубы, каждый на тонну.

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