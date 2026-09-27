Операция «Вивальди» дала новый результат 27.09.2026, 21:42

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Фото: 82ОМБр

Зеленский сделал важное заявление после доклада главкома ВСУ.

Украинские войска добились новых результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции «Вивальди». Кроме того, подразделения Десантно-штурмовых войск успешно выполняют задачи в рамках еще одной операции активной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Ранее сообщалось, что операция «Вивальди» позволила украинским силам зачистить от российских групп около 75 квадратных километров и деоккупировать еще 10 квадратных километров.

«Наши войска добились важных результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции «Вивальди», а также группировка войск ДШВ - в рамках еще одной нашей операции активной обороны. Продолжается уничтожение оккупантов, поставленные цели достигаются», - заявил Зеленский.

По словам главы государства, наиболее ожесточенные бои сейчас продолжаются сразу на нескольких ключевых направлениях фронта.

Особенно интенсивные боевые действия фиксируются на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Одновременно украинские подразделения продолжают выполнять боевые задачи в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

Зеленский заявил, что только за последнюю неделю Силы обороны Украины уничтожили и ранили 10 660 российских военнослужащих на всех участках активных боевых действий.

«Всего за эту неделю на всех участках активных боевых действий на фронте нашими подразделениями было уничтожено 10 660 российских военнослужащих - убитыми и ранеными. И каждая такая российская потеря сопровождается видеоподтверждением», - сообщил президент.

Приведенная цифра является оценкой украинской стороны.

По итогам недели Зеленский отдельно отметил воинов 3-го армейского корпуса и 68-й отдельной аэромобильной бригады имени Олексы Довбуша 8-го корпуса ДШВ ВСУ.

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